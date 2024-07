बँका, शेअर बाजारं, विमानं, Gmail सगळंच ठप्प; सायबर हल्ला की....; जगभरात हाहाकार

Microsoft Tech Glitch: जगभरात सायबर सेवा ठप्प झाल्याने मोठा फटका बसला आहे. मायक्रोसॉफ्टसह अनेक कंपन्याना याचा फटका बसला आहे. ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, युकेसह भारतालाही याचा फटका बसला आहे. याचा अनेक महत्त्वाच्या सेवांवर परिणाम झाला आहे. विमानसेवा, बँका, स्टॉक एक्स्चेंज, पेमेंट सिस्टम, दूरसंचार आणि आपत्कालीन सेवा, आरोग्य यंत्रणा आणि ब्रॉडकास्टर सेवा ठप्प पडल्या आहेत. सायबर सुरक्षा प्लॅटफॉर्म CrowdStrike मधील समस्यांमुळे सेवा प्रभावित झाल्या आहेत. हा सायबर हल्ला असल्याची भिती व्यक्त होत आहे.

74 टक्के युजर्सला लॉग इन कऱण्यात अडचण येत आहेत. ऑस्ट्रेलिया सरकारने यासंदर्भात आपातकालीन बैठक बोलावली आहे. युरोपमधील सर्वात मोठं विमानतळ अॅम्सटरडॅमही बंद पडलं आहे. प्रभावित झालेल्या मोठ्या विमानतळांमध्ये दिल्ली, सिडनी, मुंबईचाही समावेश आहे. केंद्र सरकार या सर्व घटनांवर नजर ठेवून आहेत. माहिती मंत्रायल मायक्रोसॉफ्टच्या संपर्कात आहे.

जर तुम्ही आज विमानाने प्रवास करणार असाल तर तुमच्यासाठीही ही बातमी महत्त्वाची आहे. जगभरात मायक्रोसॉफ्टच्या (Microsoft) क्लाऊड सर्व्हिसमध्ये अडचण आल्याने विमान वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. क्लाऊड सिस्टममध्ये तांत्रिक अडचण आल्याने सर्व विमान कंपन्यांनी उड्डाणं रद्द केली आहेत. अनेक विमानांना तर उड्डाण करण्याआधीच रोखण्यात आलं आहे. या सगळ्या दरम्यान, आकासा एअर, इंडिगो आणि स्पाईसजेट एअरलाईन्सने प्रवाशांसाठी सूचना जारी केल्या आहेत. इंडिगोने ट्विट केले आहे की, मायक्रोसॉफ्टच्या सेवेतील त्रुटीमुळे आमच्या सिस्टमवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे इतर कंपन्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या काळात फ्लाइट बुकिंग, चेक-इन, बोर्डिंग पास आणि काही फ्लाइट्सवरही परिणाम होऊ शकतो.

दिल्ली आणि मुंबई विमानतळांवर विमानांच्या वाहतुकीत अडचणी येत आहेत. आकासा एअरलाइन्सने दिलेल्या माहितीत, मुंबई आणि दिल्ली विमानतळावरील त्यांच्या काही ऑनलाइन सेवा काही काळ बंद राहतील. 'आम्हाला सेवा प्रदान करणाऱ्यांना येणाऱ्या काही तांत्रिक समस्येमुळे, ऑनलाइन बुकिंग, चेक-इन आणि बुकिंग व्यवस्थापन यांसारख्या सेवा काही काळासाठी बंद राहतील.' एअरलाइन्सकडून असेही सांगण्यात आले की, 'सध्या विमानतळावर चेक इन आणि बोर्डिंगची प्रक्रिया मॅन्युअली केली जात आहे'.

Our systems are currently impacted by a Microsoft outage, which is also affecting other companies. During this time booking, check-in, access to your boarding pass, and some flights may be impacted. We appreciate your patience.

