The Rock Dwayne Johnson : जिममध्ये झोपणाऱ्या UFC फायटरला रॉकनं गिफ्ट केलं घर!

Dwayne The Rock buys house for UFC fighter Themba Gorimbo : लोकप्रिय अमेरिकन अभिनेता ड्वेन जॉनसन ज्याला सगळे 'द रॉक' या नावानं ओळखतात. त्याच्या मुलींमुळे आणि चित्रपटांसाठी ओळखला जाणारा हा अभिनेता आता एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. द रॉकनं झिंबाबेच्या एका MMA फायटरला चक्क घर भेट केलं आहे. त्या फायटरचे नाव Themba Gorimbo असे आहे. सध्या युनायटेड स्टेट्समध्ये राहत असलेल्या Themba Gorimbo नं हॉलिवूड सुपरस्टारचे लक्ष वेधून घेतले.

Themba Gorimbo नं याविषयी बोलताना एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता. यावेळी त्यानं त्याच्या आर्थिक परिस्थितीविषयी सांगितलं होतं. त्याच्याकडे फक्त 7 डॉलर उरले होते. अशा परिस्थितीतही त्यानं एका मॅचमधून मिळालेल्या बक्षिसाची रक्कम ही त्याच्या गावात असलेल्या लोकांना चांगलं आणि शुद्ध पाणी मिळावं यासाठी एक बोअरवेल बांधण्यासारख्या चांगल्या कामासाठी दान केले. त्यानंतर तो पुन्हा 7 डॉलरवर येऊन थांबला. त्याला बक्षिसाच्या रक्कमेत गाडी किंवा घर घेता आलं असतं पण त्यानं असं न करता इतरांचा विचार केला. खरंतर Themba Gorimbo हा गेल्या बऱ्याच काळापासून हा त्याच्या जीममध्येच झोपत होता. तिथे ट्रेनिंग घेत असताना तो जीममध्येच झोपायचा. जीममधल्या सोफ्याला त्यानं त्याचं घर बनवलं होतं.

We’ve never met but I had to fly to Miami to look this man @TheAnswerMMA in the eyes, hug him and shake his hand. I’ve been moved & motivated by his story

He recently won his first fight in the @ufc.

He had $7 bucks in his bank account when he won.

He sleeps on a couch in… pic.twitter.com/8QIDa7PJTY

— Dwayne Johnson (@TheRock) July 27, 2023