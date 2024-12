Allu Arjun Got Bail: अल्लु अर्जूनला काल अटक, सकाळी सुटका; नेमकं काय घडलं?

अभिनेता अल्लु अर्जून आणि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना यांचा 'पुष्पा 2' हा सिनेमा प्रेक्षकांचं चांगलच मनोरंजन करत आहेत. असं असताना अल्लु अर्जुनच्या या लोकप्रियतेला एक गालबोट लागलं आहे. अल्लु अर्जूनचा सिनेमा 'पुष्पा 2' सिनेमा प्रेक्षकांचं भरभरून कौतुक करत आहे. असं असताना सिनेमा पाहताना चेंगराचेंगरी झाली असून त्यामध्ये एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणात अल्लू अर्जूनला अटक करण्यात आली होती. अल्लू अर्जुनला एक दिवस हैदराबादच्या चंचलगुडा मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले होते.

अल्लू अरविंद, चित्रपट निर्माता आणि अल्लू अर्जुनचे वडील हैदराबादच्या चंचलगुडा मध्यवर्ती कारागृहात पोहोचले होते. अल्लू अर्जुनला आज सकाळी 7 ते 8 या वेळेत सोडण्यात आल्याची माहिती अल्लु अर्जुनच्या वकिलांनी दिली आहे.

#WATCH | Telangana: Actor Allu Arjun arrives at his residence at Jubilee Hills in Hyderabad

He was released from Chanchalguda Central Jail today after Telangana High Court granted him interim bail yesterday on a personal bond of Rs 50,000 in connection with the death of a… pic.twitter.com/fxECvWdq1Q

— ANI (@ANI) December 14, 2024