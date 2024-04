जेव्हा चंद्रावरुन पाहण्यात आलं सूर्यग्रहण, पृथ्वीने रोखला सूर्याचा मार्ग अन्...; पाहा आश्चर्यकारक VIDEO

Solar Eclipse from Moon: 8 एप्रिल 2024 ला पूर्ण सूर्यग्रहण असणार आहे. हे सूर्यग्रहण पाहण्यासाठी सध्या जगभरात तयारी सुरु आहे. अनेक वैज्ञानिक संस्था आणि स्पेस एजन्सी हे सूर्यग्रहण कॅमेऱ्यात कैद करण्यासाठी सज्ज आहेत. पण हेच सूर्यग्रहण चंद्रावरुन कसं दिसत असेल याचा विचार तुम्ही केला आहे का? याचं कारण ग्रहण म्हणजे सूर्याच्या रस्त्यात चंद्र येत असतो.

चंद्रावरुन सूर्यग्रहण पाहताना चंद्र आणि सूर्याच्या मधे कोण येत असावं? आजपासून 57 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदाच नासाच्या लूनर लँडर सर्व्हेयर 3 ने हे सूर्यग्रहण कॅमेऱ्यात कैद केलं होतं. त्यावेळी सर्व्हेयर 3 चंद्राच्या पृष्ठभागावर संशोधन करत होतं. त्याचवेळी कॅमेऱ्यात हा जबरदस्त क्षण कैद झाला होता.

सर्व्हेयर 3 ने पाहिलं की, सूर्यासमोर पृथ्वी आली होती. पृथ्वीने सूर्याला झाकलं होतं. यावेळी डायमंड रिंगही तयार झाली होती. रोबोटिक सर्व्हेयर 3 ने वाइड अँगल टेलिव्हिजन कॅमेऱ्यात हा नजारा कैद केला होता. नासाने या जुन्या फोटोंच्या आधारे एक टाइम लॅप्स व्हिडीओही तयार केला आहे.

Time for #MoonHour and get a view of a Solar Eclipse from the Moon’s surface.

An American uncrewed Moon Lander, NASA’s Surveyor 3 captures for the first time images of planet Earth eclipsing the Sun, from the Moon’s surface in 1967.

Surveyor 3… pic.twitter.com/wNQrEsldlY

— Diana (@onlybeci) April 4, 2024