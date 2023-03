Imran Khan Arrest: इम्रान खान यांच्या घरात घुसून पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना गुरांप्रमाणे मारलं, VIDEO व्हायरल

Imran Khan Arrest: माजी पंतप्रधान इम्रान खान (Pakistan Former PM Imran Khan) यांच्यामुळे पाकिस्तानमधील राजकीय वातावरण चांगलंच ढवळून निघालं आहे. इम्रान खान यांना कोणत्याही क्षणी अटक केली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, इम्रान खान आज भ्रष्टाचार प्रकरणी इस्लामाबाद कोर्टात हजर राहण्याठी जात असताना पोलिसांनी लाहोरमधील त्यांच्या घरात घुसखोरी केली असा आरोप पक्षाने केला आहे. इम्रान खान यांची पत्नी बुशरा बेगम घरात एकट्या असताना पोलिसांनी बॅरिकेड्स हटवले आणि घरात घुसले असा त्यांचा दावा आहे.

पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, तेहरिक-ए-इन्साफचे 10 कार्यकर्ते जखमी झाले असून, 30 जणांना अटक करण्यात आली आहे. इम्रान खान यांच्या पक्षाने ट्विटरला व्हिडीओ शेअर केला आहे. व्हिडीओमध्ये पोलीस त्यांच्या समर्थकांवर लाठीचार्ज करत असल्याचं दिसत आहे.

"बुशरा बेगम एकट्या असताना पंजाब पोलिसांनी झमन पार्कमधील माझ्या घराबाहेर लाठीचार्ज केला. कोणत्या कायद्यांतर्गत हे सुरु आहे? हा लंडन प्लानचा भाग आहे जिथे फरार नवाज शरीफ यांना पुन्हा आणण्याचे शब्द दिले जात आहेत," असं ट्वीट इम्रान खान यांनी केलं आहे.

Meanwhile Punjab police have led an assault on my house in Zaman Park where Bushra Begum is alone. Under what law are they doing this? This is part of London Plan where commitments were made to bring absconder Nawaz Sharif to power as quid pro quo for agreeing to one appointment.

