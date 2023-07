इराणमध्ये पुन्हा एकदा Moral Policing, हिजाब न घालणाऱ्या महिलांविरोधात कारवाई; लाथ मारुन गाडीत बसवलं

Iran Hijab: इराणमध्ये (Iran) पुन्हा एकदा महिलांना हिजाबची (Hijab) सक्ती केली जात आहे. जवळपास 10 महिन्यांनी पुन्हा एकदा इराणच्या रस्त्यांवर मोरॅलिटी पोलीस (Morality Police) उतरले आहेत. गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात हिजाबला विरोध दर्शवत आंदोलन केलं जात असताना महसा अमिनीचा मृत्यू झाल्यानंतर मोरॅलिटी पोलिसांना हटवण्यात आलं होतं. हा विभाग बरखास्त करण्यात आल्याचंही बोललं जात होतं.

दरम्यान, रविवारी जनरल सईद मुंतजिर उल महदी यांनी सांगितलं की, मोरॅलिटी पोलीस विना हिजाब महिलांची धरपकड करत आहेत. महसा अमिनीचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्यानतर इराणमध्ये आंदोलन पेटलं होतं. मात्र हे आंदोलन नंतर चिरडण्यात आलं होतं. यावेळी एकूण 500 आंदोनलकर्त्यांचा मृत्यू झाला होता.

या महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच अधिकाऱ्यांनी मनोरंजनाच्या ठिकाणांवर नजर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. तसंच आपल्या परिसरात हिजाबचे नियम लागू करण्यात असमर्थ ठरलेल्या डझनभर कॅफे, रेस्तराँ आणि इतर उद्योगांना बंद करण्यात आलं आहे.

इराणमध्ये मोरॅलिटी पोलीस गाड्यांमधून सार्वजनिक ठिकाणी गस्त घालणार आहे. जेणेकरुन हिजाब न घालणाऱ्या महिलांवर नजर ठेवता येईल. रविवारपासून याची सुरुवात करण्यात आली आहे. इराणमधील महिला सामाजिक कार्यकर्त्या मासिह अलिनेजद यांनी एक व्हिडीओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये मोरॅलिटी पोलीस दलातील एक महिला अल्पवयीन मुलीला पकडताना दिसत आहे. यावेळी मुलीने हिजाब घातलेला नाही.

This is Iran today and this is how the morality police arrested a teenager for not wearing a hijab. Mahsa Zhina Amini was taken away like this, then killed. Where are those journalists who excitedly reported the cancellation of those morality police? #WomanLifeFreedom pic.twitter.com/xndXlnnkSB

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) July 15, 2023