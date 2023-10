Video : हमासकडून क्रूरतेचा कळस! 'युद्धात बलात्काराचा शस्त्रासारखा वापर' तरुणीचं अपहरण

Israel Hamas War : गाझा पट्टीतील (gaza strip) हमास (Hamas) या दहशतवादी संघटनेने क्रूरतेचा कळस गाठला आहे. शनिवारी पहाटे इस्रायलवर (israel vs hamas) केलेल्या 5000 रॉकेटने हल्ल्या केला. त्यानंतर सोशल मीडियावर हमासच्या क्रूर आणि अमानुष कृत्यांचे धक्कादायक व्हिडीओ आणि फोटो समोर येत आहे. हमासच्या दहशतवाद्यांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या असून त्यांनी या युद्धात तरुणी आणि महिलांना लक्ष केलं आहे. हमासकडून या युद्धात बलात्काराला शस्त्र म्हणून उपयोग करण्यात येतो आहे. (Israel Hamas War Hamas seems to have kidnapped mostly women Hamas fighters are using rape as a weapon of war Israel War Room tweet)

या हल्ल्यामध्ये असंख्य आणि मोठ्या प्रमाणात महिला आणि तरुणींचं अपहरण झाल्याचं समोर आलं आहे. इस्त्रायल वॉर रुमने याबद्दल भीती व्यक्त केली आहे. इस्रायल वॉर रुम या स्वयंसेवी संस्थेनं आपल्या अधिकृत अकाऊंटवर हमासच्या हल्ल्यानंतर बेपत्ता झालेल्या तरुणींचे फोटो पोस्ट केले आहेत. हमासकडून शस्त्र म्हणून तरुणींवर बलात्कार करण्यात येतो आहे, अशी भीती इस्त्रायल वॉर रुम व्यक्त केली आहे. यात ट्वीटमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे की, 'या रानटी लोकांवर कुठलीही दयामाया दाखवली जाऊ नये.'

Hamas seems to have kidnapped mostly women.

It has already been confirmed that Hamas fighters are using rape as a weapon of war.

There must be no mercy for these barbarians. https://t.co/ICTubV3k0B

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 7, 2023