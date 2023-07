Optical Illusion : 'या' फोटोमध्ये तुम्हाला कोणता प्राणी दिसतोय? पाहा तुमचा मेंदू कसा काम करतो?

Optical Illusion : तुम्हीही इंटरनेटवर खूप एक्टिव्ह असता का? तर तुम्हालाही सोशल मीडियावर अनेक ऑप्टिकल इल्यूजन ( optical illusion ) चे फोटो दिसून येतील. सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे हे फोटो तुमच्या डोक्याचा अगदी भुगा करतात. या फोटोमध्ये आपल्याला लपलेल्या गोष्टी किंवा कोडी सोडवावी लागतात. या फोटोंवर तुमचा मेंदू आणि डोळे किती तीक्ष्ण आहेत, हे तपासलं जातं.

नुकतंच असाच एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या फोटोमध्ये मांजर किंवा हरिण दिसत असल्याचा अनेकांचा दावा आहे. काहींना यामध्ये प्राणी दिसून येतोय तर काहींना उभ्या आणि आडव्या रेषांविषयी काहीच दिसत नाहीये. तुम्हाला या फोटोमध्ये काय दिसून येतंय?

ट्विटरच्या माध्यमातून हा फोटो व्हायरल होताना दिसतोय. ट्विटरवर @PamelaApostolo1 नावाच्या युझरने तो शेअर केलाय. या फोटोसोबत लिहिलेल्या कॅप्शनमध्ये म्हटलंय की, 'तुमचा मेंदू (उजवा किंवा डावा मेंदू) कसा काम करतो हे यावर अवलंबून आहे. या पॅटर्नमध्ये तुम्ही मांजर किंवा मूस (हरणाचा एक प्रकार) देखील पाहू शकता."

सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की, तुम्ही जो प्राणी पहात आहात तो या चित्राचा भाग नाही, तो फक्त तुमच्या मनाने निर्माण केलेला एक दृष्टीचा भ्रम आहे, असंही या कॅप्शनमध्ये दिसून येतंय.

Depending on how your brain works (left brain, right brain) you see a cat or a moose in this pattern. Whatever animal you see isn’t part of the image, just an optical illusion created by your own brain. If you zoom in on any of the features you see, the illusion disappears. pic.twitter.com/g5a5MsxKWP

— JustMePam (@PamelaApostolo1) December 3, 2021