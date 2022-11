Volcano eruption: अतिभयंकर! अंतराळातून असा दिसतो ज्वालामुखीचं रौद्ररुप पाहा, VIDEO

Mauna Loa : जगातील सर्वात मोठा ज्वालामुखी जेव्हा जागा होतो...हो अमेरिकेतील (America) हवाई बेटांवर असलेला जगातील सर्वात मोठा ज्वालामुखी (Volcano Video) मौना लाऊआचा (Mauna Loa ) 40 वर्षांनंतर उद्रेक झाला आहे. ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचा अतिभयंकर VIDEO समोर आला आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. अंगावर काटा आणणारा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर (Social media) सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतं आहे.

रविवारी स्थानिक वेळेनुसार रात्री 11.30 वाजता मौना लाऊआचा स्फोट झाला. या स्फोटाचे भयान वास्तव सांगणारा या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता सगळीकडे राख आणि वायूचे साम्राज्य पसरलं आहे. USGS च्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्वालामुखीच्या लावामध्ये सर्वाधिक सल्फर डायऑक्साइड (Sulfur dioxide) आहे. याशिवाय हा लावा एका आठवड्यात हाहाकार माजवू शकतो, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

या व्हिडिओमधून ज्वालामुखीचा उद्रेक पाहून तुम्हाला धोक्याचा अंदाज आला असेलच. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात धूर आणि राखेचा सामना करावा लागू शकतो. हवाईच्या ईशान्येकडील हा ज्वालामुखी विषारी वायू पसरवत आहे आणि वाढतच आहे.(video Largest Volcano Erupt Mauna Loa looks from space viral on social media)

The world’s largest active volcano, #MaunaLoa on Hawaii’s Big Island, has erupted for the first time since 1984.

The lava flow is contained within the summit, but the @USGS has warned the 200,000 people who lived on the island that the situation could change rapidly. pic.twitter.com/g2AAmAYUVa

