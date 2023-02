VIDEO : दुसऱ्या महायुद्धातील प्राणघातक बॉम्बचा भीषण स्फोट; 24 किलोमीटर पर्यंत बसले हादरे

World War 2 Bomb Blast : ब्रिटनच्या (Britain) एका भागात दुसऱ्या महायुद्धातील (World War II) बॉम्ब निष्क्रिय (Diffuse) करताना भीषण स्फोट झाल्याने घबराट पसरली आहे. ब्रिटीश वेबसाइट मेट्रोच्या वृत्तानुसार, बॉम्ब निष्क्रिय होण्यापूर्वी नॉरफोकमधील ग्रेट यार्माउथमध्ये शेकडो लोकांना बाहेर काढण्यात आले होते. बॉम्ब निष्क्रिय करताना झालेला स्फोट एवढा जोरदार होता की त्याचा आवाज अनेक मैलांपर्यंत ऐकू आला. या स्फोटात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. स्थानिक लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा स्फोट झाला तेव्हा 24 किमी दूरपर्यंतच्या इमारतींमध्ये हादरे बसले.

ब्रिटीश प्रशासनाने दुसऱ्या महायुद्धातील बॉम्बचा स्फोट केला. ब्रिटनमधील नॉरफोकमध्ये ही घटना घडली आहे. स्थानिक पोलिसांनी सांगितले की, बॉम्बस्फोटाची तयारी करण्यात आली नव्हती. तो निष्क्रिय केला जात असताना स्फोट झाला. मात्र या स्फोटात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. बॉम्ब निष्क्रिय करत असताना अचानक स्फोट झाला, त्यामुळे हवेत मोठ्या प्रमाणात धूळ पसरली. कॉन्स्टेबुलरी असिस्टंट चीफ कॉन्स्टेबल निक डेव्हिजन यांनी मेट्रो वेबसाइटला सांगितले की, बॉम्ब निष्क्रिय करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच हा स्फोट झाला.

The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb

— Norfolk Police (@NorfolkPolice) February 10, 2023