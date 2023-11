बापरे! एअरपोर्टवर नाही तर थेट समुद्रात उतरलं विमान अन्...; समोर आला धक्कादायक Video

Trending Viral Video : अपघात... कधी कुठे आणि कसा होईल याचा काही नेम नसतो. त्याची कुणकुण असते पण, खात्रीशीर माहिती नसल्यामुळं अचानकच संकट ओढावतं आणि गोष्टी बिघडतात. असे अनेक प्रसंग सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आजवर बऱ्याचजणांनी पाहिले. काहींनी तर अशा संकटांचा सामनाही केला. अशा एका प्रसंगातून नुकतेच अनेक विमानप्रवासी बचावले आणि या अपघाताची माहिती मिळताच ऐकणाऱ्यांच्या काळजाचं पाणी झाली.

अमेरिकेच्या नौदलाचं एक सर्वेलन्स एअरक्राफ्ट अर्थाच नौदलाचं एक गस्त घालणारं विमान लँडिंगच्याच वेळी गडबडलं आणि हवाईनजीक असणाऱ्या ओहू नावाच्या बेटाजवळच ते समुद्राच्या पाण्यात गेलं. सोमवारी ही घटना घडल्याचं सांगण्यात येत आहे. बोईंग पोसायडन 8 ए नावाचं हे प्रवाशांनी भरलेलं विमान मरीन कॉर्प्स बेसवरील रनवेपासून थोडं पुढे गेलं आणि केनोहे खाडी क्षेत्रात त्याचा अपघात झाला. उपलब्ध माहितीनुसार या अपघातात क्रू किंवा प्रवास करणाऱ्या कोणााही दुखापत झाली नाही, पण अपघाताचं स्वरुप काळजाचा ठोका चुकवणारं होतं.

सोशल मीडियावर समोर आलेल्या माहितीनुसार आणि काही फोटो, व्हिडीओनुसार अमेरिकेच्या नौदलाच्या या विमानाचा काही भाग समुद्राच्या पाण्यात बुडताना दिसत आहे. हवामान विभागातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार पाऊस, ढगांची दाटी, कमी दृश्यमानता आणि आव्हानात्मह हवामानामुळं हा अपघाता झाला. अधिकृत माहितीनुसार अपघात झाला त्यावेळी दृश्यमानता अवघी 1.6 किमी आणि वाऱ्याचा वेग 34 किमी इतका होता. हा अपघात झाल्यानंतर एकच गोंधळ माजला.

NEW: A U.S. Navy P8-A Poseidon plane overshoots runway, landing in Kaneohe Bay, Hawaii.

The incident happened at 2 p.m. Hawaii Time, and the military aircraft is currently floating in the ocean.

All nine people on board the aircraft survived and swam to the shore.

The… pic.twitter.com/PTguegrDsw