தேர்தல் ஆணையத்திற்கு காங்கிரஸ் எழுதிய பரபரப்பு கடிதம்... என்ன விஷயம்?

Congress In Haryana Election Updates 2024: காங்கிரஸ் கட்சியின் செய்தித்தொடர்பாளர் ஜெய்ராம் ரமேஷ், தேர்தல் ஆணையத்திற்கு இன்று எழுதி உள்ள கடிதத்தில்,"காலை 9-11 மணிக்கு இடையே கடந்த இரண்டு மணிநேரங்களில், இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் இணையதளத்தில் முடிவுகளைப் புதுப்பிப்பதில் விவரிக்க முடியாத அளவிற்கு மந்தநிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இவை தவறான தகவல்களை பரப்ப நினைப்பவர்களுக்கு பெரும் சாதகமாக அமைகிறது.

சமூக ஊடகங்களில் ஏற்கனவே உலாவி வரும் பல உதாரணங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். வாக்கு எண்ணும் பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பெரும்பாலான வாக்கு எண்ணும் மையங்களில், இத்தகைய வதந்திகளை சிலர் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்பதும் எங்கள் அச்சம். தவறான செய்திகள் மற்றும் தீங்கிழைக்கும் வதந்திகளை உடனடியாக எதிர்கொள்ளும் வகையில், உண்மை மற்றும் துல்லியமான புள்ளிவிவரங்களுடன் வலைத்தளத்தைப் புதுப்பிக்க உங்கள் அதிகாரிகளுக்கு உடனடி வழிமுறைகளை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

காங்கிரஸ் தலைவர்கள் குற்றச்சாட்டு

ஹரியானா சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது. தொடக்க கட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி சுமார் 70 தொகுதிகள் வரை முன்னிலை பெற்றிருந்தது. ஆனால், நேரம் செல்ல செல்ல காங்கிரஸ் கட்சி பெரும் பின்னடைவை சந்தித்து, பாஜக முன்னிலை பெறத் தொடங்கியது. அப்போது தொடங்கிய முன்னிலை இப்போது வரை பாஜக 50 தொகுதிகள் வரை முன்னிலை பெற்று வருகிறது. மறுபுறம் காங்கிரஸ் 35 தொகுதிகளில் மட்டுமே முன்னிலையில் உள்ளது.

VIDEO | "We have information that there are about 9-10 seats where 11-12 rounds of counting has been completed, however, the EC website and (TV) channels are showing trends available after only 4-5 rounds of counting. A kind of psychological games, mind games are being played.… pic.twitter.com/Mlwai2ZSyj

— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2024