சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸான நயன்தாராவின் கல்யாண CD! ரசிகர்களின் விமர்சனம் என்ன?

Nayanthara Beyond The Fairy Tale X Review : தமிழ் திரையுலகின் ‘லேடி சூப்பர் ஸ்டார்’ என்று அழைக்கப்படுபவர், நயன்தாரா. பல காதல் தோல்விகளை சந்தித்தாலும், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டாலும், கிட்டத்தட்ட 17 வருடங்களுக்கும் மேலாக டாப் நடிகையாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். இவர், கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனை திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த நிகழ்வை, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறுவனம் ஆவணப்படமாக எடுத்தது. ஆனால், ஒரு சில பிரச்சனைகள் காரணமாக 2 ஆண்டுகள் கழித்து, இப்போதுதான் அப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகி இருக்கிறது.

நயன்தாராவின் காதல்:

நடிகை நயன்தாரா, தன் வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைக்குரிய பிரேக்-அப்களை சந்தித்த பிறகு, சில மாதங்கள் திரையுலகில் இருந்து பிரேக் எடுத்துக்கொண்டு நானும் ரெளடி தான் படத்தில் நடித்தார். இப்படத்தை நடிகர் தனுஷின் வன்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் இயக்கியிருந்தது. விக்னேஷ் சிவன் இந்த படத்தை இயக்க, இதில் ஹீரோவாக விஜய் சேதுபதி நடித்திருந்தார். இப்படம் ஆரம்பிக்கும் போது யாருக்கும் தெரியாது, இது நயன்தாராவின் அழகான காதல் கதைக்கு அடித்தளமாக இருக்கும் என்று.

நானும் ரெளடி தான் படத்தின் ஷூட்டிங்கிள் காதலிக்க ஆரம்பித்த நயன்-விக்னேஷ், சில ஆண்டுகள் தங்களின் உறவு குறித்து வெளியில் எங்கும் தெரிவிக்காமல் இருந்தனர். இதையடுத்து, கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்தனர். இந்த திருமண நிகழ்வு, 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ஆவணப்படமாக வெளியாக இருந்தது. ஆனால், ஒரு சில பிரச்சனைகள் காரணமாக இதன் ரிலீஸ் தள்ளிப்போனது. இந்த நிலையில் விக்கி-நயனுக்கு வாடகைத்தாய் மூலம் இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தன. தற்போது இந்த குழந்தைகள் வளர்ந்தே விட்டன. ஆனால் இப்போதுதான் இந்த ஆவணப்படம் வெளியாகி இருக்கிறது.

ரசிகர்களின் விமர்சனம்:

நயன்தாராவின் திருமண படம் குறித்து பதிவிட்டிருக்கும் ஒரு ரசிகர், அதில் இருக்கும் நிறைகுறைகளை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

படத்தில் நயன்தாராவின் சினிமா எண்ட்ரி, அவர் மாறியது, திருமணம், பில்லா பிகினி காட்சி, முந்தைய காதல் உறவுகள் என அனைத்தும் காண்பிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்.

#NayantharaBeyondTheFairyTale Abt Nayan’s Cinema Entry, Transformtn, Luv & Marriage. Opening kids face, Mom’s Luv nice. Has Film Intro, Billa Bikini, Past Relations, Break in film, Re-Entry etc. Was going gud until Wikki Entry; Luv portn is cringe, Wedding portn is lik Drama! pic.twitter.com/fZXW4F4r88 — Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) November 18, 2024

விக்னேஷ் சிவனின் எண்ட்ரி வரை அனைத்தும் நன்றாக சென்று கொண்டிருந்ததாகவும், காதல் மற்றும் கல்யாண காட்சிகள் பார்ப்பதற்கு டிராமா போல இருப்பதாகவும் அந்த ரசிகர் கூறியிருக்கிறார்.

அனைத்து காட்சிகளும் உயிர்ப்புடன் உள்ளது!

படம் பார்த்த இன்னொரு ரசிகிஅ, இந்த படம் ஒரு நாளை மட்டுமன்றி இருவரின் வாழ்க்கைகள் ஒன்றாக இணைவது குறித்து காண்பித்திருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

#HBDNayanthara #HappyBirthdayNayanthara @NayantharaU #Netflix I just watched Nayanthara: Beyond The Fairy Tale documentary on Netflix; it captures more than just the day —it tells the story of two lives intertwining forever. It’s the palpable anticipation, the stolen glances… pic.twitter.com/7U4Rqa9EuS — Sridevi Menon Suraj (@imsrimenon) November 18, 2024

அனைத்து காட்சிகளும் உயிர்ப்புடன் இருப்பதாகவும், அழகான தொடக்கத்திற்கு ஆரம்பமாக இந்த படம் காண்பிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் சிலர் கூறியிருக்கின்றனர்.

ஒரு ரசிகை, பல உணர்வுகளை கடத்தும் படமாக இது இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

நயன்தாரா பற்றி தெரியாத விஷயங்கள்!

படம் பார்த்த இன்னொரு ரசிகர், திருமண டாக்குமெண்ட்ரி எனப்தை விட, நயன்தாரா குறித்து அறியாத பல விஷயங்களை இந்த படத்தின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம் என குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

#NayantharaBeyondTheFairyTale works better when it is not a wedding documentary, tapping into a lesser known side to #Nayanthara, looking at her vulnerabilities and inner resilience, as someone who never let her lows define her and made a lasting impact in a male bastion. Watch. pic.twitter.com/lJyJ4ueU99 — Srivathsan Nadadhur (@vathsanatheart) November 18, 2024

மேலும், இந்த படம் அவரது மன உறுதி மற்றும் பல்வேறு உணர்ச்சிகளை காண்பிப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

