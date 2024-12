ரயிலுக்கு அடியில் படுத்தபடி 250 கி.மீ பயணித்த நபர்! காரணம் கேட்டா ஆடிப்போவீங்க..

Young Man Travelled 250 Kms Under Train : ஒரு இளம் வயது நபர், மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கும் இதர்சி எனும் இடத்தில் இருந்து ஜபல்பூர் வரை சுமார் 250 கி.மீ ரைல் பெட்டியின் சக்கரத்திலேயே பயணித்திருக்கிறார். அதுவும், அது ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில். இவரை ஜபல்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இருக்கும் அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர்.

வைரல் வீடியோ :

டிசம்பர் 24ஆம் தேதி, அதிக தூரம் கடக்கும் தனபூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் அதற்குறிய கடைசி ரயில் நிலையத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது ரயில்வே அதிகாரிகள், ஒரு இளைஞர் S4 கோச்சிற்கு கீழே படுத்திருப்பதை பார்த்துள்ளனர். இவரது பாதுகாப்பு கருதி முதலில் லோகாே பைலட்டிற்கு தகவல் கொடுத்து ரயிலை நிறுத்தியிருக்கின்றனர். இதையடுத்து ரயிலும் நின்றிருக்கிறது.

