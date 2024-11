IPL 2025: 10 அணிகள் தக்கவைத்த வீரர்கள்... கையில் இருக்கும் RTM, ஏலத்தொகை - அனைத்தும் இதோ!

IPL 2025 Mega Auction, Retention, Purse Amount, RTM Full Details: இந்தியன் பிரீமியர் லீக் எனப்படும் ஐபிஎல் தொடரின் 18ஆவது சீசன் அடுத்தாண்டு கோடை காலத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த 2025 சீசனுக்கு வீரர்களுக்கான மெகா ஏலம் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த மெகா ஏலத்தை முன்னிட்டு 10 அணிகள் தாங்கள் தக்கவைக்கும் வீரர்களின் பட்டியலை நேற்று (அக். 31) வெளியிட்டன.

ஏலத்திற்கு முன்னரோ அல்லது ஏலத்தில் RTM பயன்படுத்தியோ 6 வீரர்களை தக்கவைக்கலாம். இந்த 6 பேரில் Capped வீரர்கள் அதிகபட்சம் 5 பேரும், குறைந்தபட்சம் 4 பேரும் இருக்கலாம். Uncapped வீரரில் ஒருவரை கண்டிப்பாக தக்கவைக்க வேண்டும். அதிகபட்சமாக இரண்டு Uncapped வீரர்களை தக்கவைக்கலாம். ஏலத்திற்கு முன்னர் 6 பேரை தக்கவைத்தால் ஒரு அணி ரூ.79 கோடியை செலவிட வேண்டும்.

ஏலத்திற்கு முன் ஒரு அணி தக்கவைக்கும் வீரர்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து அவர்களுக்கு மெகா ஏலத்தில் RTM கார்டு ஆப்ஷன் கிடைக்கும். ஒரு அணி 2 Capped வீரர்களை மட்டும் தக்கவைத்திருக்கிறது என்றால் அந்த அணிக்கு ஏலத்தில் 4 RTM கார்டு ஆப்ஷன் கிடைக்கும். அதில் 3 Capped வீரர்களையும், 1 Uncapped வீரரையும் அந்த அணி தக்கவைக்கலாம்.

அந்த வகையில், 10 அணிகளும் ஏலத்திற்கு முன் யார் யாரை தக்கவைத்தன, ஏலத்திற்கு யார் யாரை விடுவித்துள்ளன, ஒவ்வொரு அணிக்கும் எத்தனை RTM இருக்கிறது, ஒவ்வொரு அணியும் எவ்வளவு தொகையுடன் ஏலத்திற்கு வருகிறது என்பதை இதில் முழுமையாக காணலாம்.

10. பஞ்சாப் கிங்ஸ் (Punjab Kings)

தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ஷஷாங்க் சிங் (Uncapped) - ரூ.5.50 கோடி, பிரப்சிம்ரன் சிங் (Uncapped) - ரூ.4 கோடி

விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: அதர்வா டைடே, நாதன் எல்லிஸ், சாம் கரன், ககிசோ ரபாடா, ஹர்ப்ரீத் ப்ரார், ராகுல் சாஹர், ஹர்ப்ரீத் பாட்டியா, வித்வத் கவேரப்பா, சிவம் சிங், ஹர்ஷல் படேல் , அசுதோஷ் ஷர்மா, விஸ்வநாத் பிரதாப் சிங், அர்ஷ்தீப் சிங், மேத்யூ ஷார்ட், ஜிதேஷ் சர்மா, சிக்கந்தர் ராசா, ரிஷி தவாண், லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், தனய் தியாகராஜன், பிரின்ஸ் சௌத்ரி, ரிலீ ரோசோவ், ஷிகர் தவாண்.

மீதமுள்ள RTM - 4

மீதமுள்ள ஏலத்தொகை - ரூ.110.5 கோடி (அதிக தொகை வைத்துள்ள அணி)

9. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (Royal Challengers Bangalore)

தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்: விராட் கோலி - ரூ.21 கோடி, ரஜத் பட்டிதர் - ரூ.11 கோடி, யஷ் தயாள் (Uncapped) - ரூ.5 கோடி

விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸ், கிளென் மேக்ஸ்வெல், அனுஜ் ராவத், சுயாஷ் பிரபுதேசாய், வில் ஜாக்ஸ், மஹிபால் லோம்ரோர், கர்ண் சர்மா, மனோஜ் பந்தேஜ், மயங்க் டாகர், விஜய்குமார் வைஷாக், கேம்ரூன் கிரீன், அல்ஸாரி ஜோசப், டாம் கரன், லாக்கி பெர்குசன், ஸ்வப்னில் சிங், சவுரவ் சவுகான், ஆகாஷ் தீப், முகமது சிராஜ், ரீஸ் டாப்லி, ஹிமான்சு ஷர்மா, ராஜன் குமார்,

மீதமுள்ள RTM - 3

மீதமுள்ள ஏலத்தொகை - ரூ.83 கோடி

