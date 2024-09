'பலியானார் ஹிஸ்புல்லா தலைவர்' அறிவித்த இஸ்ரேல் - யார் இந்த ஹசன் நஸ்ரல்லாஹ்?

Israel Announced Hassan Nasrallah Death: இஸ்ரேல் நாட்டுக்கும், லெபனான் நாட்டை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கும் ஹிஸ்புல்லா பயங்கரவாத குழுவுக்கும் கடந்த 11 மாதங்களாக மோதல் நிலவி வருகிறது. கடந்த சில நாள்களாக இஸ்ரேல் தனது தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தி உள்ள நிலையில், தொடர்ந்து வான்வழியாக லெபனான் நாடு மீது குண்டுகளை பொழிந்து வருகிறது எனலாம்.

அந்த வகையில், நேற்று லெபனான் நாட்டின் தலைநகர் பெய்ரூட்டில் ஹிஸ்புல்லா தலைமையகம் மீது இஸ்ரேல் ராணுவம் தொடுத்த வான்வழி தாக்குதலில் ஹிஸ்புல்லா குழுவின் தலைவர் ஹசன் நஸ்ரல்லாஹ் வீழ்த்தப்பட்டு உயிரிழந்தார் என இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தெற்கு பெய்ரூட்டின் தஹியே என்ற பகுதியில் உள்ள தலைமையிடத்தில் ஹிஸ்புல்லா குழுவின் தலைவர்கள் பலரும் கூட்டம் நடத்தி வந்தனர். அந்த நேரத்தில் Operation New Order என்ற பெயரில் இஸ்ரேல் விமானப்படையின் ஜெட்கள் வான்வழி தாக்குதல் மேற்கொண்டதாகவும், அந்த தாக்குதலில் ஹசன் நஸ்ரல்லாஹ் பலியானார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இஸ்ரேல் ராணுவம் அறிவிப்பு

இதுகுறித்து இஸ்ரேல் ராணுவம் அதன் X பக்கத்தில்,"உலகை மேலும் அச்சுறுத்த ஹசன் நஸ்ரல்லாஹ் தற்போது உயிரோடு இல்லை" என பதிவிட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஹிஸ்புல்லாவின் செய்தித் தொடர்பாளர் நஸ்ரல்லாஹ் காயமடையவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார். இஸ்ரேல் தொடர்ந்து ஹமாஸ் மற்றும் ஹிஸ்புல்லா பயங்கரவாத குழுக்களின் தலைவர்களை தொடர்ந்து கொலை செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். ஹமாஸ் பயங்கரவாத குழுவின் அரசியல் பிரிவு தலைவர் இஸ்மாயில் ஹனியே, ஹிஸ்புல்லா குழுவின் உயர்மட்ட தளபதி ஃபுவாட் ஷூக்ர் ஆகியோர் கடந்த ஜூலை மாதத்தில் இஸ்ரேல் ராணுவத்தால் வீழ்த்தப்பட்டனர்.

The Israeli @IDF confirms that Hassan Nasrallah, the leader of the Hezbollah terrorist organization and one of its founders, was eliminated yesterday, together with Ali Karki, the Commander of Hezbollah’s Southern Front, and additional Hezbollah commanders.

— (@Israel) September 28, 2024