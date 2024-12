கிரிக்கெட்டில் இருந்து திடீர் ஓய்வு! சிஎஸ்கே அணியில் விளையாடுவாரா அஸ்வின்?

இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையேயான பார்டர் கவாஸ்கர் தொடரின் மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி முடிந்த பிறகு இந்திய அணியின் ஆல்ரவுண்டர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார். இது கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிகச்சிறந்த ஆல்ரவுண்டராக அஸ்வின் கடந்த 12 ஆண்டுகளாக இருந்து வந்தார். ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகளில் சமீப ஆண்டுகளாக அஸ்வின் இடம் பெறவில்லை. கடந்த சில ஆண்டுகளாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட் மட்டுமே விளையாடி வந்த இவர் தற்போது ஓய்வை அறிவித்துள்ளார்.

நேற்று தனது ஓய்வை அறிவித்த ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் இன்று சென்னை திரும்பினார். அவருக்கு அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் மேல தாளத்துடன் வரவேற்பு அளித்தனர். வீட்டிற்கு வந்த அஸ்வின் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பார்டர் கவாஸ்கர் தொடர் முடிவதற்குள் ஏன் ஓய்வை அறிவித்தீர்கள் என்ற கேள்விக்கு பதில் அளிக்காமல் இருந்தார். பின்பு இந்திய அணியில் நீண்ட நாட்களாக விளையாடியும் கேப்டன்சி கிடைக்காதது ஏமாற்றம் அளிக்கிறதா என்று கேள்விக்கு, "அது குறித்து என்னால் பேச முடியாது, தற்போது அது முடிந்து விட்டது. எனக்கு கேப்டன்சி கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக எந்தவித வருத்தமும் இல்லை. நான் நிறைய பேரை பார்த்திருக்கிறேன், கேப்டன்சி கிடைக்காமல் மனம் உடைந்து போனதைப் பார்த்து இருக்கிறேன். அவர்களைப் போல என்னால் இருக்க முடியாது" என்று பதிலளித்தார்.

