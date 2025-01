Tirupati Stampede: తిరుమల తొక్కిసలాటపై ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ తీవ్ర సంతాపం..

Tirupati Stampede: తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం సందర్భంగా జరిగిన తొక్కిసలాటలో భక్తులు మృతి చెందడటం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు.. దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించాల్సిన టీటీడీ ఉద్యోగులు.. టికెట్ ఇష్యూ విషయంలో సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదనే విషయం స్పష్టమైంది. ఈ ఘటనలో 6 గురు భక్తులు తొక్కిసలాటలో ప్రాణాలు కోల్పోవడం అందరిని కలిచి వేసిందనే చెప్పాలి.

మొత్తంగా తిరుపతి తొక్కిసలాట ఘటన సర్వత్రా తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఎంతో భక్తి శ్రద్దలతో స్వామిని దర్శించుకుందామంటే ఇలాంటి ఘోరం జరగడంపై భక్తులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. తిరుపతి తొక్కిసలాట ఘటనలో భక్తులు మరణించారనే వార్త తమను తీవ్రంగా కలచివేసిందన్నారు ప్రధాని మోడీ. ఈ ఘటనపై ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రధాని మోడీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేసారు. అలాగే..క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సదుపాయం కల్పించాలని కోరారు.

Pained by the stampede in Tirupati, Andhra Pradesh. My thoughts are with those who have lost their near and dear ones. I pray that the injured recover soon. The AP Government is providing all possible assistance to those affected: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) January 8, 2025