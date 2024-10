Yati narsinghanand: నర్సింగానంద్ ఎవరు..?.. 50కి పైగా కేసుల నమోదు.. ఆయన ఏమన్నారంటే.. సంచలనంగా మారిన వీడియో..

yati narsinghanand saraswati controversy video: ఉత్తర ప్రదేశ్ కు చెందిన ఒక ఆలయ పూజారీ చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశంలో తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారాయి. ఆయనపై ఏకంగా దేశ వ్యాప్తంగా యాభైకి పైగా కేసులు సైతం నమోదయ్యాయి. ఈ క్రమంలో ముస్లింలంతా ఆయనపై వెంటనే చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఆయన ఇటీవల ఘజియాబాద్‌లోని లోహియా నగర్‌లోని హిందీ భవన్‌లో సెప్టెంబర్ 29న జరిగిన బహిరంగ కార్యక్రమంలో యతి నర్సింగానంద్ సరస్వతి పాల్గొన్నారు. అక్కడ మాట్లాడుతూ.. ప్రతి ఏటా దసరా రోజున రావణుడ్ని దహానం చేయడం చేస్తుంటారు.

#BREAKING Another incident of insulting Prophet Muhammad PBUH by hate-monger Hindu priest Yeti Narsinghanand, in a public speech he appealed to Hindus to burn the effigy of Prophet Muhammad: he said, "Instead of burning effigies of Ravana and Meghnad, burn the effigy of… pic.twitter.com/RO1ev1YHP4

— Samiullah Khan (@_SamiullahKhan) October 3, 2024