Ratan Tata: 'അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും നേതൃപാടവവും ഇന്ത്യൻ വ്യവസായത്തെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചു'; രത്തൻ ടാറ്റയെ അനുസ്മരിച്ച് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

ടാറ്റയുടെ മുൻ അമരക്കാരനും വ്യവസായ രംഗത്തെ അതികായകനുമായ രത്തൻ ടാറ്റയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചനമറിയിച്ച് എസ്സൽ ​ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര. രത്തൻ ടാറ്റയുടെ വിയോ​ഗ വാർത്ത തന്നെ ഏറെ ​ദു:ഖത്തിലാഴ്ത്തിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാക്കാലത്തും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്നും സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിൽ കുറിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും നേതൃപാടവവും ഇന്ത്യൻ വ്യവസായത്തിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹവുമായി പതിവായി ഇടപഴകിയിരുന്നതായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബന്ധതയും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാക്കാലത്തും ഓ‍ർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്നും സുഭാഷ് ചന്ദ്ര കുറിച്ചു.

Read Also: വ്യവസായ രംഗത്തെ അതികായകൻ; പക്ഷേ അവിടെ മാത്രം 'പിഴച്ചു'

I'm deeply saddened to know about #Ratan ji’s demise.His visionary leadership & impact on Indian industry were profound.I regularly interacted with him on corporate issues & will always cherish his legacy of innovation & social responsibility. My condolences to his family.

TRENDING NOW news

— Subhash Chandra (@subhashchandra) October 10, 2024