Mithun Chakraborty: ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ബോളിവുഡ് താരം മിഥുൻ ചക്രവർത്തിക്ക്

രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്രബഹുമതിയായ ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ബോളിവുഡ് നടൻ മിഥുൻ ചക്രവർത്തിക്ക്. കേന്ദ്ര വാർത്താ വിനിമയ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവാണ് ഔദ്യോ​ഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരി​ഗണിച്ച് അവാർഡ് നൽകാൻ ജൂറി തീരുമാനിച്ചതായി മന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഒക്ടോബർ 8ന് നടക്കുന്ന എഴുപതാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

Mithun Da’s remarkable cinematic journey inspires generations!

Honoured to announce that the Dadasaheb Phalke Selection Jury has decided to award legendary actor, Sh. Mithun Chakraborty Ji for his iconic contribution to Indian Cinema.

To be presented at the 70th National…

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 30, 2024