चाहत्यांना हात दाखवत होते बिग बी तेव्हा लपून Video शूट करत होत्या ऐश्वर्या, आराध्या आणि नव्या

Amitabh Bachchan Video : बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन यांचा काल 81 वा वाढदिवस झाला. दरवर्षी प्रमाणे यंदाच्या वर्षी देखील त्यांच्या वाढदिवसानिमित्तानं ते त्यांच्या चाहत्यांना भेटण्यासाठी घराच्या म्हणजेच जलसाच्या बाहेर आले. त्यांना पाहण्यासाठी यावेळी चाहत्यांनी चांगलीच गर्दी केली होती. त्यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. पण सगळ्यांचं लक्ष हे अमिताभ यांनी नाही तर त्यांच्या मागे असलेल्या ऐश्वर्या राय, आराध्या बच्चन आणि नव्या नवेली नंदानं वेधले आहे. अमिताभ यांना पाहून ते तिघेही कसे रिअॅक्ट करत आहेत हे पाहण्या जोगे होते.

एका नेटकऱ्यानं हा व्हिडीओ ट्विटरवर शेअर केला आहे. व्हिडीओच्या सुरुवातीला अमिताभ हे बाहेर येत असल्याचे पाहायला मिळाले त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या चाहत्यांनी दिलेल्या शुभेच्छा स्विकारल्या. त्याचाच एक व्हिडीओ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वरिंदर चावलानं शेअर केला आहे. हात जोडून अमिताभ हे चाहत्यांचे अभिवादन करताना दिसले. तर त्यांच्या मागेच त्यांची सून ऐश्वर्या, नात आराध्या आणि नव्या नवेली नंदा आहेत. ऐश्वर्या तिच्यासोबत व्हिडीओ कॉलवर असलेल्या अभिषेक बच्चनला सगळं दाखवताना दिसते. तर आराध्या देखील ढूंकून बाहेर पाहताना दिसते. नव्या नवेली नंदा ही तिच्या फोनमध्ये या सगळ्या घटनेचा व्हिडीओ काढताना दिसली. या व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओवर अभिषेक बच्चननं कॅप्शन देत लिहिले की 'हो, माझी पत्नी मला दाखवत होती की काय सुरु आहे.'

You can see #AishwaryaRaiBachchan, Navya and Aaradhya in the background proudly taking videos and video calling as @SrBachchan greets his numerous fans outside on his birthday eve. Happy birthday again sir, may there be many, many more to come! pic.twitter.com/cNB8H1ea3G

TRENDING NOW news

— Bewitching Bachchans (@TasnimaKTastic) October 10, 2023