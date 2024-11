'सिंघम अगेन' फ्लॉप ठरणार? 12 दिवसांची कमाई निराशजनक, दोन दिवस महत्वाचे

Singham Again Box Office Collection Day 12: रोहित शेट्टीचा 'सिंघम अगेन' हा चित्रपट 1 नोव्हेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट 2024 मधील बहुप्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक होता. हा चित्रपट दिवाळीच्या सणामध्ये प्रदर्शित होताच या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला होता. या चित्रपटाने पहिल्या आठवड्यामध्ये 100 कोटींची कमाई केली होती. त्यानंतर 'सिंघम अगेन' चित्रपटाने दुसऱ्या आठवड्यात 200 कोटींची कमाई केली होती.

दरम्यान, 12 दिवसांनंतर चित्रपटाची कमाई निराशजनक होत असल्याचं दिसून येत आहे.

'सिंघम अगेन'ची आतापर्यंतची कमाई

चित्रपट समीक्षक तरण आदर्श यांनी ट्विट करून 'सिंघम अगेन' चित्रपटाबद्दल माहिती दिली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी 'सिंघम अगेन' चित्रपटाची 10 दिवसांची कमाईचे आकडे सांगितले आहेत. 'सिंघम अगेन' चित्रपटाने 10 दिवसांमध्ये 225.30 कोटी रुपये कमाई केलीआहे. सैक्निल्कच्या रिपोर्टनुसार, या चित्रपटाने 11 व्या दिवशी 4.25 कोटींची कमाई केली आहे. आतापर्यंत 'सिंघम अगेन' चित्रपटाने 229.55 कोटींची कमाई केली आहे.

200 NOT OUT... #SinghamAgain scores double century, posting healthy numbers in Weekend 2... Strong results in mass circuits *beyond #Maharashtra* could have pushed the total even higher.

All eyes will now be on the weekday holds from Monday to Thursday.#SinghamAgain [Week 2]… pic.twitter.com/4ZwyM5btUr

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 11, 2024