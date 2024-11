उद्योजक अशनीर ग्रोव्हरने (Ashneer Grover) नुकतीच बिग बॉसमध्ये (Big Boss) हजेरी लावली. दरम्यान यावेळी अभिनेता सलमान खानने (Salman Khan) अशनीर ग्रोव्हरला खडेबोल सुनावले आहेत. अशनीर ग्रोव्हरने एका पॉडकास्टमध्ये सलमान खानबद्दल काही दावे केले होते. सलमान खानने यावरुन नाराजी जाहीर करताना हे करणं योग्य नाही असं सुनावलं. यानंतर अशनीर ग्रोव्हरनेही सलमान खानची माफी मागितली.

बिग बॉसच्या 'विकेंड का वार'मधील व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये सलमान खान अशनीर ग्रोव्हरला त्याने केलेल्या विधानांबद्दल विचारत आहे. ज्यामध्ये त्याने आपण सलमान खानला आपली कंपनी BharatPe चा ब्रँड अॅम्बेसिडर होण्यासाठी कशाप्रकारे विचारणा केली आणि 7.5 कोटींवरुन 4.5 कोटींवर आणल्याचं सांगितलं होतं. सलमान खानने या व्हिडीओचा उल्लेख करत माझी तुझ्यासोबत कधीच खासगी बैठक झाली नसून शोच्या टीमच्या माध्यमातून पहिल्यांदा नाव ऐकल्याचं सांगितलं.

अशनीर ग्रोव्हरने एका पॉडकास्टमध्ये सलमान खानची टीम 7.5 कोटी मागत असताना आपण फक्त 4.5 कोटीत साईन केल्याचा दावा केला होता. तसंच आम्ही तीन तास एकत्र बसलो होतो. त्याच्या मॅनेजरने फोटो काढल्यावर त्यांना राग येतो सांगितल्याने मी फोटोही काढला नव्हता असं तो म्हणाला होता. सलमान खान त्या पॉडकास्टचा उल्लेख करत म्हणाला की, "मी तुझा एका व्हिडीओ पाहिला ज्यामध्ये तू काही दावे केले आहेस आणि काही आकडे सांगितले असून मला इतकी रकम देऊन साईन केल्याचं सांगितलं आहेस. हे सर्व खरं नाही. असा चुकीचा आभास निर्माण करणे चुकीचे आहे". अशनीर ग्रोव्हर यादरम्यान सलमान खानला आपली चूक झाल्याचं सांगत, चुकीचा अर्थ लावल्याचं म्हणत होता.

Ashneer Grover once leveraged his limited interactions with Salman Khan to craft an image for himself.

But here’s the truth: a facade can only take you so far. True growth and lasting impact come from a deep-rooted value system—one you live and breathe every single day. When you… pic.twitter.com/o7dhGoqn9X

— Akassh Ashok Gupta (@peepoye_) November 16, 2024