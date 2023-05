देवोलिना भट्टाचार्जीनं पती शाहनवाजसोबत पाहिला The Kerala Story! म्हणाली 'तो मुस्लिम असूनही त्याला त्यात...'

Devoleena Bhattacharjee on The Kerala Story : बॉलिवूडचा सध्या चर्चेत असलेला चित्रपट म्हणजे ‘द केरला स्टोरी’ आहे. हा चित्रपट गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. सगळ्यात आधी त्याच्या ट्रेलरमुळे आणि आता चित्रपट पाहिल्यानंतर त्यात दाखवण्यात आलेल्या काही सीन्समुळे. हा चित्रपट केरळमधील चार मुलींच्या आयुष्यावर आधारीत आहे. कशा प्रकारे महिलांना धर्मांतरन करण्यासाठी भाग पाडतात आणि त्यानंतर दहशतवादी संघटना ISIS मध्ये सामील करतात. अनेकांनी या चित्रपटाला प्रोपगंडा म्हणटलं होतं. त्यावर अनेक राजकीय पक्ष आणि धार्मिक संघटनांनी बंदी घालण्याची मागणी केली. पण चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याला प्रेक्षकांकडून चांगलाच प्रतिसाद मिळाला. दरम्यान, आता छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री देवोलिना भट्टाचार्जीनं तिच्या पतीसोबत हा चित्रपट पाहिला आणि हा चित्रपट पाहिल्यानंतर त्यावर तिच्या पतीची काय प्रतिक्रिया होती ते सांगितलं आहे.

देवोलिनाच्या पतीचं नाव शाहनवाज शेख असं आहे. देवोलिना आणि शाहनवाज बराच वेळ रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर लग्न बंधनात अडकले. शाहनवाज हा मुस्लिम आहे. त्याच्याशी लग्न केल्यानं देवोलिनाला सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं होतं. आता तिनं शाहनवाजसोबत ‘द केरला स्टोरी’ हा पाहिला असून त्यानंतर तिच्या पतीची त्यावर काय प्रतिक्रिया होती ते सांगितलं आहे.

Its not always like that. My husband is a muslim & came with me to watch the movie & he appreciated it. He neither took it as an offence nor he felt it was against his religion. And i feel thats how every indian should be like. #TheKeralaStory https://t.co/Qr0NSd87X1

— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) May 13, 2023