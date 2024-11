Nayanthara ला धनुषच्या टीमनं दिला 24 तासांचा अल्टीमेटम; तर 'नेटफ्लिक्स'ला धमकी

Dhanush Team Responded to Nayanthara Over Netflix Documentary : दाक्षिणात्य अभिनेत्री नयनतारा सध्या तिच्या 'नयनतारा: बियॉन्ड द फेरीटेल' या डॉक्युमेंट्रीमुळे चर्चेत आहे. या डॉक्युमेंट्रीमुळे होणाऱ्या वादाची सगळीकडे चर्चा सुरु आहे. खरंतर, नयनताराच्या या सीरिजच्या विरोधात अभिनेता धनुषनं 10 कोटींची नोटीस बजावली आहे. त्यावर नयनतारानं सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत तिचा संताप व्यक्त केला आहे. आता धनुषच्या टीमनं नयनताराच्या या पोस्टवर उत्तर दिलं आहे.

नयनतारानं नुकतीच सोशल मीडियावर एक भलीमोठी पोस्ट शेअर केली होती. ही पोस्ट शेअर करत नयनतारानं तिच्या मनातली गोष्ट सांगितली आहे. नयनतारानं तिच्या या डॉक्युमेंट्रीमध्ये धनुषनं निर्मिती केलेल्या चित्रपटातील काही सेकंद दाखवले आहे. या 3 सेकंदाच्या क्लिपवर धनुषनं 10 कोटींची नोटीस बजावल्यानं सगळ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. आता त्यात त्यांनी काय वापरलं आहे असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर 'नानुम राउडी धान' या चित्रपटातील गाण्यातील एक छोटासा भाग त्यांनी त्या डॉक्युमेंट्रीमध्ये वापरला आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन हे तिचा नवरा विघ्नेश शिवननं केलं आहे. तर नयनतारा या चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसली. आता नयनताराला धनुषच्या टीमनं एक लीगल भाषेत धमकी दिली आहे.

Dhanush has given them 24 hours to remove the contents of NRD movie from the documentary. If not, then #Nayanthara, @VigneshShivN and @NetflixIndia will have to face legal actions, and will also be subjected to a 10cr damage pay.

— Dhanush Trends (@Dhanush_Trends) November 17, 2024