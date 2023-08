Gadar 2 पाहून प्रेक्षकांनी दिल्या एका शब्दातच प्रतिक्रिया, समजून घ्या Public Review

Gadar 2 Public Review: आज 11 ऑगस्ट आहे. आजच्या दिवशी दोन मोठे सिनेमे हे प्रदर्शित झालेले आहेत. या दोन्ही चित्रपटांची गेल्या महिन्याभरापासून जोरदार चर्चा रंगली होती. अखेर हे दोन्ही चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहेत. 22 वर्षांपुर्वी आलेला 'गदर 2' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला होता. त्यामुळे त्याची चांगलीच चर्चा रंगलेली होती. त्यावेळी या चित्रपटातून अमरिश पुरी, अमिषा पटेल, सनी देओल यांच्या भुमिकांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकून घेतली होती. त्यातून या चित्रपटाची गाणीही प्रचंड हीट झाली होती.

'मैं निकाला हो गड्डी लेके' हे गाणं प्रचंड गाजले होते. त्यातून आता जवळपास दोन दशकानंतर हा चित्रपट नव्या रूपात प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. त्यामुळे या चित्रपटाची जोरदार चर्चा रंगलेली पाहायला मिळाली आहे. आज हा चित्रपट प्रदर्शित झाला असून अमीषा पटेल आणि सनी देओल यांच्या या चित्रपटात प्रमुख भुमिका आहेत. त्यातुन यावेळी ट्विटरवरून प्रेक्षकांनी आपल्या प्रतिक्रिया उमटायला सुरूवात केली आहे. तेव्हा यावेळी पाहुया की नक्की पब्लिक रिव्ह्यू नक्की काय आहे?

सुप्रसिद्ध ट्रेण्ड विश्लेषक तरण आदर्श यांनी यावेळी आपली या चित्रपटाबद्दलची प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. यावेळी त्यांनी पाचपैंकी या चित्रपटाला 2.5 हे रेटिंग दिलं आहे. त्यातून या चित्रपटाला Unbearanble म्हणजे सहन होण्याच्या बाहेरील फिल्म असा एका शब्दातला रिव्ह्यू दिला आहे. त्यातून अनेक चित्रपट समीक्षकांनी या चित्रपटाला नेगेटिव्ह रिव्ह्यूज हे दिले आहेत. त्याचसोबत काहींना हा चित्रपट आवडला आहे. यावेळी या चित्रपटाला राजकीय पार्श्वभुमी असल्याकारणानं हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हीट ठरू शकेल अशी काहींना अपेक्षा आहे. तेव्हा आज या चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. त्यामुळे आता सर्वांचेच लक्ष लागले आहे की पहिल्याच दिवशी हा चित्रपट कितीची ओपनिंग करणार आहे.

Just Finish Watching #Gadar2 . A film that looks like a film less circus more , मे निकला गाने के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है कहानी संवाद पटकथा सब 3rd क्लास भोजपुरी जैसी हैं गदर एक सर दर्द है Honest Review :- #Gadar2Review pic.twitter.com/2bRq8x3Q5P

No Story , No Acting, Worst Direction, Makers Just tried to copy paste 2001 movie and Failed Badly. THIS HAS TO BE THE WORST MOVIE EVER I'VE WATCHED IN CINEMA. UTTERLY BULLSHIIT ....

Just finished watching film #Gadar2 at Mauritius censor board office. It’s a very bad film full Headache. Anil Sharma is 90s Director and he has made an old style film like 90s only. We give 1 to this bad film.

#OneWordReview #Gadar2 : UNBEARABLE Rating: Expected so much from this collaboration [ #SunnyDeol and director #AnilSharma ] POOR DIRECTION & PERFORMANCES. Sadly, the flawed writing - especially the second hour - takes the film downhill... EPIC DISAPPOINTMENT #Gadar2Review pic.twitter.com/ZFYZThcSJY

#Gadar2 is the MASSIEST film from Bollywood in the last 10 Years.

Mind Blowing ACTION SEQUENCES.

SUNNY DEOL is the SOUL of this film.

Look out for his Entry Scene, Pre Interval Action and Interval Block.

Climax will blow your mind!!

My Good Ness What a Return… pic.twitter.com/TrGhO8vZns

— Tara Singh (@TaraSingh2001) August 10, 2023