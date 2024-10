मोठी बातमी! अभिनेता गोविंदाला लागली स्वतःच्याच रिव्हॉल्वरमधून सुटलेली गोळी; ICU मध्ये दाखल

अभिनेता गोविंदाकडून मिसफायर झाल्याची बातमी समोर आली आहे. स्वतःच्याच रिव्हॉल्वरमधून गोळी सुटली आणि ती गोविंदालाच लागली आहे. यामुळे गोविंदा जखमी झाला आहे. अभिनेता गोविंदाला क्रिटी केअर हॉस्पिटलच्या ICU मध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. गोविंदाच्या पायाला गोळी लागली आहे.

गोविंदाच्या चाहत्यांसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. चित्रपट अभिनेता गोविंदाच्या पायाला गोळी लागल्याची बातमी समोर आली आहे. विश्वसनीय सूत्रांकडून ही माहिती मिळाली आहे. गोविंदाकडून स्वतःच्याच रिव्हॉल्व्हरने पायात गोळी झाडली गेली असल्याच सांगण्यात येत आहे. रिव्हॉल्व्हरचे कुलूप उघडे असल्याने हा अपघात झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

#UPDATE | Actor and Shiv Sena leader Govinda was getting ready to leave for Kolkata. He was keeping his licensed revolver in the case when it fell from his hand and a bullet got fired which hit his leg. The doctor has removed the bullet and his condition is fine. He is in the… https://t.co/iBtEcngdoA

— ANI (@ANI) October 1, 2024