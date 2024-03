'मी राजकारणात पैसै कमावण्यासाठी...'; BJP कडून तिकिट मिळाल्यानंतर कंगनाकडून घराणेशाहीचा उल्लेख

Kangana Ranaut on getting into Loksabha Politics : बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौत ही सध्या तिच्या राजकारणातील एन्ट्रीसाठी तयारी करत आहे. कंगनाला हिमाचल प्रदेशमधील मंडी लोकसभा मतदारसंघातून भारतीय जनता पार्टीने उमेदवारी जाहीर केली आहे. कंगनानं आता राजकारणात येण्याचं कारण सांगितलं आहे. कंगनानं म्हटलं की भारतानं तिच्यासारख्या एका कलाकाराला खूप काही दिलं आहे आणि ते या समाजाला परत देणं महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी राजकारण येणं हा सगळ्यात चांगला मार्ग आहे.

कंगनानं 25 मार्च रोजी म्हणजे काल एका कार्यक्रमा दरम्यान, यावेळी कंगनानं त्याच्याशी बोलताना सांगितलं की तिच्यासाठी राजकारण हे पैसे कमावण्याचं किंवा लोकप्रियता मिळवण्यासाठी नाही, तर देशाची सेवा करण्याचा एक मार्ग आहे. कंगनानं म्हटलं की "देव हा दयाळू आहे आणि त्याचा माझ्यावर नेहमीच आशीर्वाद राहिला आहे. माझ्यासाठी राजकारण हे प्रसिद्धी मिळवण्याचे किंवा पैसे कमविण्याचे साधन नाही, तर राजकारण माझ्यासाठी जनतेची सेवा करण्याचा मार्ग आहे. लोकप्रिय व्यक्ती आणि अभिनेत्री या नात्यानं आपण अशा टप्प्यावर पोहोचतो, जिथे प्रेक्षकही आपल्याकडून समाजाला काही तरी परत देण्याच्या संदर्भात अपेक्षा करतात. माझ्याजवळ जे काही आहे, ते सगळ्या लोकांमुळेच तर आहे आणि भाजप हा लोकांचा पक्ष आहे. मी या गोष्टीची खात्री करुन घेईन की मी यात कोणतीही कसर सोडणार नाही आणि लोकांनी मला जे आशीर्वाद किंवा प्रेम दिले आहे, त्या तुलनेत जास्त मी परत देईन. मी नेपोटिझम (घराणेशाही) हा शब्द वापरला होता आणि मला असं म्हणायचं आहे की भाजप हा निःपक्षपाती दृष्टिकोन आणि कार्यपद्धती असलेला राजकीय पक्ष आहे."

#WATCH | Himachal Pradesh | BJP's candidate from Mandi for Lok Sabha elections and actor, Kangana Ranaut says, "I extend greetings to everyone on #Holi. This is my 'janmabhoomi' and it has called me back, I am fortunate...If they choose me, I will serve them. I am overwhelmed,… pic.twitter.com/rqdOTqi98C

— ANI (@ANI) March 25, 2024