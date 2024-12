राहत्या घरात सापडला अभिनेत्री शोभिताचा मृतदेह, लग्नामुळे घेतला होता अभिनयातून ब्रेक!

Actress Shobhitha Shivanna Found Dead : छोट्या पडद्यावरील कन्नडा अभिनेत्री शोभिता शिवन्नानं हैदराबादमध्ये राहत्या घरी मृतअवस्थेत सापडली. शोभिता ही गचीबोवली येथे असलेल्या श्रीराम नगर कॉलोनीमधील तिच्या अपार्टमेंटमध्ये गळफास घेत आत्महत्या केली. शेजारच्यांनी तक्रार केल्यानंतर पोलिस तिथे पोहोचले आणि त्यांनी पाहिलं तर शोभितानं अखेरचा श्वास घेतला होता. त्यानंतर त्यांनी लगेच शविच्छेदनासाठी करण्यासाठी शोभिताचं पार्थीव रुग्णालयात पाठवलं. दरम्यान, शोभितानं 30 नोव्हेंबर रोजी आत्महत्या केल्याचं म्हटलं जात आहे.

शोभितानं गेल्या वर्षीच लग्न केलं होतं. लग्नानंतर ती मनोरंजन क्षेत्रापासून दूर झाली आणि नवरा सुधीरसोबत हैदराबादमध्ये राहू लागली. शोभितानं कथितपणे आत्महत्या करण्याचं खरं कारण अजून समोर आलेलं नाही. गचीबोवली पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेतली आहे आणि त्याशिवाय तिचं निधन कसं झालं या सगळ्याचा ते तपास करत आहेत. पोलिस तिच्या कुटुंबाचं, मित्रांचं आणि शेजारच्यांची जबाब नोंदवून घेत आहेत. शोभिताचं पार्थीव शरिर बंगळुरु घेऊन जाणार आहेत. तिथेच तिचे माहेरचे लोक राहतात.

Rangareddy, Telangana: Kannada actress Shobhitha Shivanna found dead in apartment. She allegedly committed suicide by hanging herself at her residence in Kondapur, within the limits of PS Gachibowli. The police have registered a case and the deceased's body has been shifted to…

— ANI (@ANI) December 1, 2024