Karnataka Election 2023: अभिनेता किच्चा सुदीपची राजकारणात एंट्री? भाजपाला जाहीर पाठिंबा, म्हणाला "मोदींच्या..."

Kichcha Sudeep Supports BJP: प्रसिद्ध कन्नड सुपरस्टार किच्चा सुदीप (Kichcha Sudeep) याने भाजपाला (BJP) आपण पाठिंबा देत असल्याचं जाहीर केलं आहे. कर्नाटकात (Karnataka) आपण भाजपासाठी प्रचार करणार असल्याचं त्याने सांगितलं आहे. किच्चा सुदीपच्या या निर्णयामुळे अनेकांचा भुवया उंचावल्या आहेत. दरम्यान किच्चा सुदीपने आपण राजकारणात प्रवेश कऱणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अनेक निर्णय आपल्याला आवडले आहेत. पण त्याचा मी पाठिंबा देण्याशी काही संबंध नाही असं यावेळी त्याने सांगितलं.

"मी फक्त भाजपासाठी प्रचार करणार आहे. मी निवडणूक लढणार नाही," असं किच्चा सुदीपने पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यासह त्याने पत्रकार परिषदही घेतली. यावेळी त्याने बोम्मई हे कोणत्या पक्षात आहेत याला महत्त्व न देता, मी त्यांना पाठिंबा देत राहणार आहे असं किच्चा सुदीपने सांगितलं.

#WATCH | Bengaluru: Kannada actor Kichcha Sudeepa talks about extending his support to CM Basavaraj Bommai in the upcoming Assembly elections in Karnataka pic.twitter.com/wsk0oIZzm6

"मी बोम्मई सरांचा आदर करतो," असं सांगताना त्याने बोम्मई यांचा गॉडफादर असा उल्लेख केला. "जेव्हा मी सांगतो की, माझा बोम्मई यांना पाठिंबा आबे, तेव्हा ते सांगतील त्या सर्वांना माझा पाठिंबा असेल," असं त्याने सांगितलं.

"I give my support to respected Bommai sir," says Kannada actor Kichcha Sudeep with Karnataka CM Basavaraj Bommai in Bengaluru. pic.twitter.com/8Uzodzm28g

भाजपाची विचारसरणी तुला पटते का? असं विचारण्यात आलं असता त्याने सांगितलं की "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या काही निर्णयांचा मी आदर करतो. पण त्याचा मी येथे बसण्याशी काही संबंध नाही".

दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी किच्चा सुदीपमुळे भाजपाला ताकद मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. "किच्चा सुदीप खूप प्रसिद्ध आहे. त्याच्यामुळे भाजपाला ताकद मिळेल. जनता राज्यात डबल इंजिन सरकारला पाठिंबा देईल," असं ते म्हणाले आहेत.

#WATCH | He is very popular. It will give power to BJP. We will win with a clear margin. The public will support the double-engine government in the state: Karnataka CM Basavaraj Bommai on Kannada actor Kichcha Sudeep pic.twitter.com/ypBHwHE8sJ

— ANI (@ANI) April 5, 2023