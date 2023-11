'तुझ्या शोच्या शूटिंगदरम्यान...'; 'इंडिगो'वर संताप व्यक्त करणाऱ्या कपिल शर्माला नेटकऱ्यांनी झापलं

Kapil Sharma slams IndiGo : कॉमेडियन आणि अभिनेता कपिल शर्मा (Kapil Sharma) त्याच्या सोशल मीडियापोस्टमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रिय असणाऱ्या कपिल शर्माने आता त्याच्या प्रवासातील धक्कादायक अनुभवाची एक पोस्ट शेअर केली आहे. नुकत्याच केलेल्या एका पोस्टमध्ये कपिल शर्माने इंडिगो एअरलाइन्सला (Indigo Flight) फटकारले असून त्यांच्या सर्व्हिसबद्दल तीन ट्विट केले आहेत. कपिलने या पोस्टमध्ये दोन व्हिडिओही शेअर केले आहेत. कपिल शर्माने पोस्टच्या माध्यमातून इंडिगो फ्लाइटवर आपला संताप व्यक्त केला आहे. इंडिगोच्या या फ्लाइटमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले आहे.

बुधवारीही कपिल शर्माने त्याच्या सोशल मीडियावर संतप्त पोस्ट केली होती. विमानाला उशीर झाल्यामुळे कपिल शर्मा संतापला आहे. कपिलने एक पोस्ट करत इंडिगोच्या विमानाच्या विलंबावर संताप व्यक्त केला. कपिल शर्माने या घटनेचे काही व्हिडिओ देखील शेअर केले आहेत ज्यात हतबल विमानतळ अधिकारी त्रासलेल्या प्रवाशांच्या गर्दीसोबत दिसत आहेत. तीन पोस्टच्या माध्यमातून कपिल शर्माने तुमच्या विमानातू कोणी पुन्हा प्रवास करेल असाही सवाल इंडिगोला विचारला आहे.

कपिल शर्माने इंडिगोबाबत एका पाठोपाठ तीन ट्विट केले आहेत. पहिल्या ट्विटमध्ये कपिल शर्माने, 'प्रिय इंडिगो, आधी तुम्ही आम्हाला 50 मिनिटे थांबायला लावले आणि आता तुमची टीम म्हणतेय की पायलट ट्रॅफिकमध्ये अडकला आहे. हे खरच आहे का? आम्ही 8 वाजता टेक ऑफ करणार होतो आणि आता 9.20 झाले आहेत, अजूनही कॉकपिटमध्ये पायलट नाही. तुम्हाला काय वाटते, हे 180 प्रवासी पुन्हा इंडिगोने प्रवास करतील का? कधीच नाही.... निर्लज्ज', असे म्हटलं आहे.

Dear @IndiGo6E first you made us wait in the bus for 50 minz, and now your team is saying pilot is stuck in traffic, what ? Really ? we supposed to take off by 8 pm n it’s 9:20, still there is no pilot in cockpit, do you think these 180 passengers will fly in indigo again ? Never…

— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) November 29, 2023