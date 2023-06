"बॉलिवूड नवीन पिढीला सॉफ्ट पॉर्न शिकवतंय?", Lust Stories 2 चा ट्रेलर पाहताच अभिनेत्याचा संतप्त सवाल

KRK on Lust Stories 2 : नेटफ्लिक्सवरील 'लस्ट स्टोरीज'च्या पहिल्या भागाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे पाहता. आता निर्माते दुसरा भाग घेऊन आले आहेत. 'लस्ट स्टोरीज 2' चा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला होता. चित्रपटाचा हा बोल्ड ट्रेलर पाहुन प्रेक्षकांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. या चित्रपटात अभिनेत्री काजोल आणि तमन्ना भाटिया या दोघीही बोल्ड सीन करताना दिसणार आहेत. तर आता त्या ट्रेलरवर स्वत:ला चित्रपट समीक्षक असल्याचे सांगणाऱ्या कमाल राशिद खान म्हणजेच केआरकेन त्यावर टीका केली आहे. इतकंच काय तर त्याला सॉफ्ट पॉर्न देखील म्हटले आहे.

'लस्ट स्टोरीज 2' मध्ये काजोल, तमन्ना भाटिया, विजय वर्मा, नीना गुप्ता, मृणाल ठाकुर, अमृता सुभाष, अंगद बेदी, कुमुद मिश्रा आणि तिलोत्तमा शोम यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. हा चित्रपट त्याच्या विविथ पटकथा, त्यातील बोल्ड सीन्समुळे चर्चेत आहे. या सगळ्यामुळे हा चित्रपट चांगलाच चर्चेत आहे. केआरकेनं ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर करत या ट्रेलरवर त्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. "मी नुकताच नेटफ्लिक्सच्या 'लस्ट स्टोरीज 2' चा ट्रेलर पाहिला आणि मला धक्काच बसला. 55 वर्षांती काजोल आणि 35 वर्षांची तमन्ना... पण सेक्स करताना दिसत आहेत. बॉलिवूड नवीन पिढीला काय शिकवत आहे? आणि अनुराग ठाकुर काय करतोय? तो या सॉफ्ट पॉर्नला थांबवू शकत नाही. हे भयानक आहे." त्यानं केलेलं हे ट्वीट सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झालं आहे.

I watched trailer of #LustStories2 of @NetflixIndia n I was shocked. 55Years Ki #Kajol is also doing sex. 35Yrs Ki Tamanna Bhatia is also doing sex. Ye Bollywood New Generation Ko Kaya Sikha Raha Hai? And what @ianuragthakur is doing? He can’t stop such soft porn also. Horrible.

— KRK (@kamaalrkhan) June 22, 2023