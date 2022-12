ED कडून Vijay Deverakonda ची कसून चौकशी; अभिनेत्यासोबत नेमकं घडलं तरी काय?

Liger Money Laundering Case Vijay Deverakonda: दक्षिण भारतीय (South Industry) चित्रपटांचे सुपरस्टार (Superstar) विजय देवरकोंडा (Vijay Deverkonda) याने यावर्षी लिगर या चित्रपटाद्वारे बॉलिवूडमध्ये (Bollywood) छाप पाडण्याचा प्रयत्न केला. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर (Box Office) कमाल दाखवू शकला नाही, पण हिंदी पट्ट्यातील लोक विजयला ओळखू लागले. या चित्रपटामुळे विजय देवरकोंडा अडचणीत आल्याची माहिती मिळत आहे. फेमाचे नियम मोडल्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने (ED) विजयला समन्स बजावले होते. लीगर चित्रपटाच्या निधीतील कथित अनियमिततेबाबत 9 तासांपेक्षा जास्त काळ चौकशी केली. (liger Money laundering case south superstar actor vijay deverakonda thorough interrogation by ed nz)

दिवसभराच्या चौकशीनंतर ईडी कार्यालयातून बाहेर आलेल्या देवराकोंडा यांनी प्रसारमाध्यमांशी (Media) संवाद साधला आणि सांगितले की, ईडीला काही महत्त्वाच्या गोष्टींची माहिती होती, त्यासाठी त्याला समन्स बजावण्यात आले होते. दक्षिण भारतीय चित्रपटांच्या सुपरस्टारने या काळात पत्रकारांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली. विजय देवरकोंडा यांनीही त्यांच्या संभाषणात सांगितले की ते या ईडी चौकशीकडे एक अनुभव म्हणून पाहतात.

प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना देवरकोंडा म्हणाले, 'मी आज सकाळी येथे आलो. त्यांना माझ्याकडून काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्यायच्या होत्या आणि मी त्याच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली. तुम्ही लोकांनी मला खूप प्रेम दिले आहे आणि त्या प्रेमामुळे मला खूप नाव आणि प्रसिद्धी मिळाली आहे. माणसाला इतकं नाव आणि प्रसिद्धी मिळाली की त्याचे काही दुष्परिणामही होतात. ही अशी गोष्ट आहे जी आपण आपला जीवन अनुभव म्हणून घेतली पाहिजे. हे जीवन आहे.' यासोबत ते म्हणाले, 'मला बोलावल्यावर मी माझे कर्तव्य पार पाडले. मी आलो आणि प्रश्नांची उत्तरे दिली. माझ्यावर कोणतेही आरोप नव्हते. त्यांना फक्त काही गोष्टींवर स्पष्टीकरण हवे होते ज्याची खूप गरज होती.

By getting popularity, there will be few troubles and side effects. It is an experience, it's life. I did my duty when I was called, I came and answered the questions. They did not call me again: Actor Vijay Deverakonda

ED questioned Actor Vijay Devarakonda for more than 9 hours https://t.co/Os2EAm5iqP pic.twitter.com/RTBbHLpUxN

— ANI (@ANI) November 30, 2022