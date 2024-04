'रामायण'च्या सेटवरून लीक झाला रणबीर कपूर-साई पल्लवीचा लूक, राम-सीतेच्या अवतारात दिसले कलाकार

Ramayan Ranbir Kapoor and Sai Pallavi : दाक्षिणात्य अभिनेता प्रभासच्या 'आदिपुरुष' या चित्रपटाच्या अपयशानंतर प्रेक्षक आता दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या 'रामायण' या चित्रपटाची आतुरतेने प्रतिक्षा करत आहेत. या चित्रपटात रणबीर कपूर भगवान राम यांच्या भूमिकेत दिसणार आहे. तर दाक्षिणात्य अभिनेत्री साई पल्लवी सीतेच्या भूमिकेत दिसणार आहे. कलाकार आणि हा प्रोजेक्ट गेल्या बऱ्याच काळापासून चर्चेचा विषय ठरत आहेत. अलीकडेच, चित्रपटाच्या सेटवरील काही फोटो सोशल मोडियावर व्हायरल झाली होती. ज्यात अरुण गोविल हे राजा दशरथ आणि लारा दत्ता राणी कैकेयी यांचे सेटवरचे फोटो लीक झालेले दिसले. मात्र, आता रणबीर आणि पल्लवीचा लूकही लीक झाला आहे आणि सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होताना दिसत आहेत.

'रामायण' चित्रपटाच्या सेटवरील रणबीर कपूर आणि साई पल्लवीचे काही फोटो आता समोर आले आहेत. ज्यात रणबीर कपूर राम आणि साई पल्लवी माता सीतेच्या लूकमध्ये दिसत आहेत. झूम टीव्हीनं त्यांच्या सोशल मीडिया पेजवरुन शेअर केलेल्या 'रामायण' सेटवरील फोटो समोर आले आहेत. या फोटोंमध्ये रणबीर कपूर आणि साई पल्लवी एका नदीकाठी फिरताना आणि निवांत गप्पा मारताना दिसत आहेत. दोघांनीही मरून रंगाचे मॅचिंग कपडे परिधान केले आहेत. साई पल्लवीनं सोनेरी आणि मरून दुपट्ट्यासह जांभळ्या रंगाची साडी परिधान केली आहे, तर रणबीर कपूर हा जांभळ्या रंगाचं धोतर आणि मरून रंगाच्या शालमध्ये दिसत आहे.

या दोघांचा लूक खरोखर आकर्षक आहे. शाही पोशाखांसोबतच त्यांचे एक्सप्रेशन पाहून दोघांना एकत्र पाहण्यासाठी चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे. साई पल्लवी कमीत कमी दागिन्यांसह हसताना दिसत आहे. दुसरीकडे, रणबीर कपूर हसताना दिसत आहे. त्याचा हा लूक त्याच्या अ‍ॅनिमल चित्रपटाच्या पूर्ण विरुद्ध आहे. रणबीर आणि साई पल्लवीचे हे फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत.

80% of #Ramayana ‘s success will depend on #RanbirKapoors acting skills. He cannot mess up this role. & knowing him, I think he’ll kill it.

This is the toughest role & the biggest risk of his career. pic.twitter.com/OyUiIgsgnv

— V(@V_for___) April 27, 2024