'मग हिरोईनचे पोट दाखवता त्याचं काय?' बॉलिवूड फार नकारात्मक म्हणणारा कांतारा स्टार झाला ट्रोल

Why Rishab Shetty Brutally Trolled : ‘कांतारा’ स्टार ऋषभ शेट्टी सध्या खूप चर्चेत आहे. 'कांतारा' या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला असून त्याला राष्ट्रीय पुरस्कारानेही गौरविण्यात आले आहे. पण नॅशनल अवॉर्ड मिळताच त्याने बॉलिवूडबद्दल असे काही बोलले जे नेटीझन्सना अजिबात आवडले नाही.

'कांतारा' रिलीज झाल्यानंतर ऋषभ शेट्टी संपूर्ण भारताचा स्टार बनला आहे. त्यांची लोकप्रियता केवळ दक्षिणेतच नाही तर संपूर्ण देशात झपाट्याने वाढली आहे. 2022 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटात अभिनयासोबतच ऋषभने त्याचे दिग्दर्शनही केले आहे. ज्यामुळे त्याला संपूर्ण देशात ओळख मिळाली. मात्र अलीकडेच 70 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराने सन्मानित झाल्यानंतर त्यांनी बॉलीवूडबद्दल एक टिप्पणी केली, जी लोकांना अजिबात आवडली नाही आणि त्यांनी त्यांच्यावर ताशेरे ओढले.

सध्या ऋषभ प्रमोद शेट्टी अभिनीत त्याच्या आगामी कन्नड चित्रपट 'लाफिंग बुद्धा'च्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. यावेळी त्यांनी बॉलीवूडवर हे भाष्य करून वाद निर्माण केला. बॉलीवूडची खिल्ली उडवत ऋषभ शेट्टी म्हणाला होता की, 'बॉलीवूड भारताला आणि महिलांना चुकीच्या पद्धतीने दाखवतात.'

RISHAB SHETTY: Indian films, especially Bollywood shows India in a Bad light, touted as art films, getting invited to global event, red carpets.

My nation, My state, My language-MY PRIDE, why not take it on a +ve note globally & that's what I try to do.

