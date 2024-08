कोलकाता प्रकरणावर पोस्ट केल्यामुळे अभिनेत्रीला बलात्काराची धमकी, पाठवले अश्लिल मॅसेज

कोलकाताच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणावर डॉक्टरांनी निदर्शने केली होती. आता या प्रकरणावर सीबीआय चौकशी केली जाणार आहे. या सगळ्या दरम्यान आता तृणमूल काँग्रेसच्या माजी खासदार आणि अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती यांना मंगळवारी कोलकाता प्रकरणावर पोस्ट केली होती. आता मिमी चक्रवर्तीला बलात्काराची धमकी आणि अश्लिश मॅसेज पाठवून धमकी दिली जात आहे. मिमीने याबाबत एक्स अकाऊंटवर पोस्ट केली आहे. यामध्ये तिने कोलकाता पोलीस सायबर सेल विभागाला टॅग केलं आहे.

मिमी चक्रवर्ती 2019 ते 2024 पर्यंत जादवपुर लोकसभा विभागातील खासदार होती. अभिनेत्रीने कोलकाता डॉक्टर प्रकरणाविरोधात केल्या जाणाऱ्या आंदोलनात आपली उपस्थिती दर्शवली होती. यामध्ये मिमीसोबतच ऋद्धि सेन, अरिंदम सिल आणि मधुमिता सरकार यासारख्या अभिनेत्री देखील सहभागी होत्या. 14 ऑगस्टला कोलकाता डॉक्टर प्रकरणावर आंदोलन करण्यात आले होते.

AND WE ARE DEMANDING JUSTICE FOR WOMEN RIGHT????

These are just few of them.

Where rape threats has been normalised by venomous men masking themselves in the crowd saying they stand by women.What upbringing nd education permits this????@DCCyberKP pic.twitter.com/lsU1dUOuIs

— Mimi chakraborty (@mimichakraborty) August 20, 2024