'रामायणात कुठं उल्लेख केलाय की...'; म्हणणाऱ्या रुबीना दिलैकवर अनेकांचा रोष, ट्रोलर्सना तिनं दिलं सडेतोड उत्तर

Rubina Dilaik slams netizens : या दिवाळीत लोकांना खूप फटाके फोडले. त्यामुळे हवेचं प्रदूषण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. त्यात दिल्लीचं वातावरण तर खूप खराब झालं आहे. फक्त दिल्ली नाही तर इतर शहरांमध्ये देखील तेच दृष्य आहे. यावरून छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री रुबीना दिलैकनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये रुबीनानं फटाके न फोडण्याची विनंती जनतेला केली. हवेच्या प्रदूषणासोबतच ध्वनीच्या होणाऱ्या प्रदूषणच्या विरोधात रुबीना उभी राहिली आहे. त्यामुळे आता तरी फटाके फोडणं बंद करा असं तिनं म्हटलं तर त्यावरून नेटकऱ्यांनी रुबीनाला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली आहे.

रुबीना दिलैकच्या मॅटर्निटी फोटोशूटनंतर सगळे रुबीनाची स्तुती करत होते तर दुसरीकडे आता लोक तिला ट्रोल करत आहेत. खरंतर रुबीनानं 15 नोव्हेंबर भाऊबीजच्या दिवशी दुपारी 2.45 वाजता एक ट्वीट केलं होतं. यात लिहिलं होतं की 'जी कोणी व्यक्ती या सगळ्या संबंधीत आहे त्यांच्यासाठी माझी ही पोस्ट आहे. दिवाळी संपली आहे. फटाके फोडणं बंद करा. 10 नोव्हेंबर पासून सकाळी 3 वाजेपासून सतत फटाके फोडण्यात येत आहे. आता खूप झालं. हवेचं प्रदूषण तर होतच आहे... ध्वनी प्रदूषण तर आहेच त्याच्यासोबत ध्वनी प्रदूषणनं आमची झोप उडवली आहे.'

Diwali, is a festival of lights , celebration of Shree Ram returning to Ayodhya !Well, Ramayan mein bursting crackers for 10days was never mentioned , So all you Pseudo Hindu propaganda agents , Go and find someone ELSE to highlight your paid accounts and fake ids! Dare NoT https://t.co/QJakYtN4ZE

— Rubina Dilaik (@RubiDilaik) November 15, 2023