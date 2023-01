Samantha Ruth Prabhu: सामंथाचं सौंदर्य झालं कमी? अभिनेत्रीचं धक्कादायक खुलासा; नेमकं काय आहे प्रकरण जाणून घ्या

Samantha Ruth Prabhu: सध्या भारतात साऊथ फिल्म इंडस्ट्रीचा (south film industry) बोलबाला आहे. साऊथ स्टारही नेहमी कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असतात. यातलच एक नाव म्हणजे सामंथा रुथ प्रभू (Samantha Ruth Prabhu). सोशल मीडियावर सामंथा कायम एक्टिव्ह असल्याचं पहायला मिळतंय. अशातच सामंथाचं चाहत्यांमध्ये आकर्षण कमी झालंय का? असा सवाल सोशल मीडियावर (Social Media Trollers) नेटकऱ्यांकडून उपस्थित केला जातोय. ज्यावर तिने सडेतोड उत्तर दिलंय.

समंथा रुथ प्रभू सध्या तिच्या शाकुंतलम (Shakuntalam Movie) या चित्रपटामुळे प्रचंड चर्चेत आहे. या चित्रपटाच्या प्रमोशनासाठी (Shakuntalam promotion) ती सध्या फिरत असल्याचं दिसतंय. प्रमोशन दरम्यान समंथाला स्टेजवरच रडू कोसळलं (Samantha Cried) होतं. त्याचा व्हिडिओ देखील तुफान व्हायरल झाला होता. अशातच आता सामंथा ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर असल्याचं दिसतं आहे. (shakuntalam actress samantha ruth prabhu gave a befitting reply to trollers marathi news)

आणखी वाचा - Samantha Ruth Prabhu Disease : आजारपण वाढलं? समंथा सोडतेय देश, चाहत्यांच्या चिंतेत भर

सामंथासाठी वाईट वाटतंय, तिने सर्व आकर्षण आणि चमक गमावली आहे. घटस्फोटाच्या वेदनेतून ती बाहेर आली आहे, असे प्रत्येकाला वाटलं. मात्र, मायोसिटिसने तिच्यावर परिणाम केला. यामुळे ती खूप अशक्त झाली आहे, अशा आशयाची पोस्ट एका नेटकऱ्याने केली होती. त्यानंतर त्याला सामंथाने सडेतोड (samantha gave a befitting reply to trollers) उत्तर दिलं.

I pray you never have to go through months of treatment and medication like I did ..

And here’s some love from me to add to your glow https://t.co/DmKpRSUc1a

— Samantha (@Samanthaprabhu2) January 9, 2023