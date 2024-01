'तुझ्यासाठी तिने देशाचा विरोध केला, अन् तू....'; शोएबच्या तिसऱ्या विवाहाने भडकले सानिया मिर्झाचे चाहते

Shoaib Malik Marries Pakistan Actress Sana Javed : भारताची माजी टेनिसपटू सानिया मिर्झाचा पती आणि पाकिस्तानचा क्रिकेटपटू शोएब मलिक याने तिसऱ्यांदा विवाह केला आहे. सानिया मिर्झासोबत विभक्त झाल्याच्या बातम्यांदरम्यान शोएबने पाकिस्तानी अभिनेत्रीसोबत तिसरे लग्न केले आहे. सानियानंतर शोएबने आता सना जावेदसोबत लग्न केले आहे. शोएब आणि सनाच्या लग्नाचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. मात्र आता भारतात या विवाहावरुन नेटकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून सानिया मिर्झा आणि शोएब मलिक हे विभक्त झाल्याच्या बातम्या येत होत्या. मात्र त्यावर दोघांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. अशातच दोन दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर सानियाने विवाहाबाबत भाष्य केलं होतं. त्यानंतर आता शोएब मलिकने तिसरे लग्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. मलिकने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेदची जीवनसाथी म्हणून निवड केली आहे. मलिकने स्वतः इंस्टाग्रामवर विवाहाचे फोटो पोस्ट केले आहेत. विवाहाची बातमी येताच सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडाली.

शोएब मलिकने स्वत: सोशल मीडियावर त्याच्या निकाहचे फोटो शेअर केले. या फोटोंमध्ये सना गोल्डन ब्राइडल ड्रेसमध्ये दिसत आहे. या लेहेंग्यासह सनाने हातात महागडे दागिने आणि गजरा घातला आहे. तर शोएबने पांढऱ्या रंगाची शेरवानी घातली आहे. हे फोटो शेअर करताना शोएबने कॅप्शनमध्ये, 'Alhamdullilah And We created you in pairs'असे लिहीले आहे. या फोटोंवर चाहते कमेंट करून दोघांचेही अभिनंदन करत आहेत. तर काहींना यावरुन रोष व्यक्त केला आहे.

"माणूस कृतघ्न असतो. सानिया मिर्झा-शोएब मलिक हे एखाद्या ड्रीम कपलसारखे दिसत होते. भारतभर वाद निर्माण झाला आणि सानियाने शोएबशी लग्न करण्यासाठी संघर्ष केला आणि आता शोएबने सना जावेदशी लग्न केले आहे. त्याच्या आणि सानियामध्ये विभक्त झाल्याच्या अफवा आहेत. ही त्यांची वैयक्तिक बाब आहे पण हृदयद्रावक आहे," असे एका युजरने म्हटलं आहे. आणखी एका युजरने, "त्या महिलेने तिच्या संपूर्ण देशाचा विरोध केला आणि तुझ्याशी विवाह केले. लोकांनी त्यांच्या राष्ट्रीय बांधिलकीवर प्रश्न उपस्थित केले आणि त्यांना अनेक नावांनी हाक मारली. लोकांनी तिच्याबद्दल द्वेष पसरवला आणि तू असा विश्वासघात करत राहिलात. व्वा यार! खूप छान," असंही म्हटलं आहे.

WTF... Humans are truly ungrateful. Sania Mirza - Shoaib Malik, felt like a dream couple. Created controversy in entire India & fought to get together & now he marries Sana Javed after rumours of separation between him & Sania. It's their personal matter but kinda heartbreaking.

— MD Umair Khan (@MDUmairKh) January 20, 2024