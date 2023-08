शप्पथच...; हॉलिवूड चित्रपटावरून उचललाय 'शोले'चा हा सीन? Video पाहाच

Sholay Movie : 'कितने आदमी थे?....' किंवा 'अब तेरा क्या होगा कालिया....?' हे असे डायलॉग तुम्ही थट्टा मस्करीमध्ये कोणालातरी एकदारही म्हटले असतील. अगदीच नाही, तर यावरून तुम्ही खिल्लीही उडवली असेल. प्रत्येकाच्याच तोंडी असणारे हे डायलॉग आहेत रमेश सिप्पी दिग्दर्शित 'शोले' या चित्रपटातील. भारतीय चित्रपटसृष्टीत 15 ऑगस्ट 1975 ला हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. प्रदर्शनानंतर या चित्रपटाची लोकप्रियता बेताची ठरली. पण, त्यानंतर मात्र पाहता पाहता या चित्रपटानं सर्व बॉक्स ऑफिस विक्रम मोडले. रमेश सिप्पी यांच्यासह चित्रपटातील प्रत्येक कलाकारासाठी 'शोले' मैलाचा दगड ठरला. जय, विरू, ठाकूर, बसंती, कालिया इतकंच काय तर जेलरही प्रेक्षकांच्या मनाचा ठाव घेऊन गेला. असा हा 'शोले' तुम्ही पाहिलाय का?

पाहिला असेलच. किंवा नसेलही पाहिला तरीही त्यातील काही दृश्य या न त्या माध्यमातून तुमच्यासमोर आली असतीलच. असा हा विक्रमी चित्रपट, त्यातील काही दृश्य म्हणे एका हॉलिवूडपटावरून कॉपी करण्यात आली आहेत. विश्वास बसत नाहीये? सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा एक व्हिडीओ पाहा.

Ha ha... Who would have thought that portions of one of the most watched/ Admired films in India will be a copy of this film below... Probably you already knew that!? .. But didn't.. pic.twitter.com/jeIad77Gs5

— Adil hussain (@_AdilHussain) July 31, 2023