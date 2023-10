गाणं गात असतानाच प्रेक्षकाने अंगावर उधळल्या नोटा, आतिफ असलफने थांबवला कॉन्सर्ट, म्हणाला 'इतकी श्रीमंती...'

गायकांना लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये वेगवेगळ्या अनुभवांना सामोरं जावं लागतं. कधी चाहते त्यांच्या दिशेने ड्रिंक, मोबाईल, फुलं किंवा इतर गोष्टी फेकत आपलं प्रेम व्यक्त करत असतात. पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम यालाही नुकतंच अशा एका अनुभवाला सामोरं जावं लागलं. आपल्या चाहत्याच्या गैरवर्तनामुळे संतापलेल्या आतिफ असलमने यावेळी मध्यातच कॉन्सर्ट थांबवलं आणि त्याला खडेबोल सुनावले. अमेरिकेत हे कॉन्सर्ट सुरु होतं. दरम्यान, यावेळी आतिफ असलमने चाहत्याला संयम बाळगत ज्याप्रकारे सल्ला दिला ते पाहून त्याचं कौतुक केलं जात आहे. आतिफ असलम याच्यासह यावेळी अरिजीत सिंग, कॅनडीयन रॅपर ड्रेक, बेब रेक्सा, कार्डी बी आणि इतर कलाकार होते.

अमेरिकेतील कॉन्सर्टमध्ये आतिफ असलम मंचावर गाणं गात असतानाच खाली उभ्या एका चाहत्याने त्याच्यावर नोटा उधळल्या. आतिफला सुरुवातीला काही समजलं नाही. पण हे पैसे आहेत लक्षात येताच त्याने मंचावरील इतर सह-कलाकारांना कॉन्सर्ट थांबवण्यास सांगितलं. यानंतर त्याने शांतपणे चाहत्याला, "माझ्या मित्रा, हे पैसे दान कर. माझ्यावर असे फेकू नको. हा पैशांचा अनादर आहे", असं समजावलं.

आतिफ असलम पैसे फेकणाऱ्याला मंचावर येऊन हे पैसे घेऊन जाण्यास सांगतो. तसंच तू फार श्रीमंत असशील, पण हा पैशाचा अनादर आहे असंही सुनावत हे पैसे दान करण्यास सांगतो. यादरम्यान प्रेक्षकही त्याच्या कृतीचं समर्थन करत टाळ्या वाजवतात.

"My friend, Donate this money, don't throw it at me, this is just disrespect to the money" How calmly he requested and gave a message to the jahil pakistanis who made this thing a culture. What a man he his, one and only undisputed pakistani star whom you should admire @itsaadee pic.twitter.com/KOSvUMvSha

— Faizi (@faizanriaz7_) October 24, 2023