Bernard Hill Death : 'टायटॅनिक' अभिनेता बर्नार्ड हिल यांचे वयाच्या 79 व्या निधन

Titanic Actor Bernard Hill Dies at 79: हॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेत्यांमध्ये गणले जाणारे बर्नार्ड हिल यांचे वयाच्या 79 व्या वर्षी निधन झाले. 1997 मध्ये रिलीज झालेल्या 'टायटॅनिक' आणि 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्ज' ट्रायोलॉजीमध्ये त्यांनी महत्त्वाच्या भूमिका केल्या. प्रसिद्ध स्कॉटिश गायिका आणि संगीतकार बार्बरा डिक्सनने यांनी त्यांच्या एक्स अकाउंटवर पोस्ट करून ही माहिती दिली आहे.

तिच्या एक्स-पोस्टवर ही दुःखद बातमी शेअर करताना, बार्बरा डिक्सनने लिहिले की, "मला बर्नार्ड हिल यांच्या निधनाबद्दल खूप दुःख होत आहे. आम्ही जॉन पॉल जॉर्ज रिंगो आणि बर्ट, विली रसेलच्या मार्वलस शोमध्ये 1974 आणि 75 मध्ये एकत्र काम केले. खरंच तो एक अद्भुत अभिनेता होता. त्यांना भेटणे हा एक सौभाग्य होता.

It’s with great sadness that I note the death of Bernard Hill. We worked together in John Paul George Ringo and Bert, Willy Russell marvellous show 1974-1975. A really marvellous actor. It was a privilege to have crossed paths with him. RIP Benny x#bernardhill pic.twitter.com/UPVDCo3ut8

