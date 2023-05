शाहरुखचा चित्रपट पाहून Sudha Murthy असं काही म्हणाल्या की तोसुद्धा खडबडून जागा होईल...

Sudha Murthy on Srk: बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांना पाहून कदाचित तुमच्या आईवडिलांना त्यांच्या आवडत्या बॉलिवूड कलाकाराची आठवण येत असेल. बॉलिवूडचे आज असंख्य चाहते आहेत. आज तरूणाईला बॉलिवूडच काय टॉलिवूड, के-पॉप, कोरियन फिल्म्स, हॉलिवूड यांची भुरळ (Bollywood Latest News) आहे. आपल्या आईवडिलांच्या काळतच काय आपल्या आजी-आजोबांच्या काळातही सिनेमाचे वेड एक प्रेक्षक म्हणून त्यांना होतेच. त्यांचे आवडते कलाकार आणि त्यांच्या या आवडत्या कलाकारांबद्दल त्यांची असलेली आत्मियता ही वेगळीचे आहे.

बॉलिवूड ही एक परंपरा आहे जी एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीपर्यंत जाते आहे. आज मनोरंजन विश्वाचे चित्र बदलले असले तरी घराघरात आजही प्रेक्षक म्हणून मोठ्या उत्साहानं बॉलीवूडविषयी गप्पा मारतो. आपल्या आवडत्या कलाकाराबद्दल ज्येष्ठ लेखिका सुधा मुर्तींनाही (Sudha Murthy in The Kapil Sharma Show) राहावलं नाही. नुकतीच त्यांनी 'द कपिल शर्मा' या शोला भेट दिली होती. यावेळी त्यांनी प्रेक्षकांशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. आपल्या आवडत्या कलाकाराबद्दल सुधा मुर्तींनी एक आठवण सांगितली आहे. आपल्या सगळेच दिवगंत ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप कुमार (Dilip Kumar Fan Sudha Murthy) यांच्या अभिनयाचे सर्वच जण फॅन आहोत.

दोन वर्षांपुर्वी त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला परंतु त्यांची आठवण आल्याशिवाय एकही दिवस जात नाही. असा एक काळ होता जेव्हा ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप कुमार यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य केले होते. ती पिढी आजही दिलीप कुमार यांची मोठी फॅन आहे. त्यांच्या अभिनयाची जादू आजच्या पिढीवरही कायम आहे. यावेळी दिलीप कुमार यांची आठवण काढताना सुधा मुर्ती यांनी शाहरूख खानचा (Shah Rukh Khan) उल्लेख केला.

सुधा मुर्ती यावेळी म्हणाल्या की, मी दिलीप कुमार यांची प्रचंड मोठी फॅन आहे. त्यांचा अभिनय हा मला आजही आवडतो. दिलीपसाहेब म्हणजे एकदम लाहजवाब! त्यांच्यासारखीच आज कोणी एक्टिंग त्याच भावनेनं करत असेल तर तो अभिनेता म्हणजे शाहरूख खान, असं त्या म्हणाल्या.

When i was young, my hero was Dilip Kumar. He was simply laajawab. Next to him, another actor who can act with that kind of emotion is #ShahRukhKhan. When i saw Veer Zaara, i told my daughter- if Dilip Kumar would have been young, he'd have done Veer Zaara!"

