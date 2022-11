गुळाचे 'हे' आरोग्यदायी फायदे तुम्हाला माहित आहेत का?

पोपट पिटेकर, झी मीडिया, मुंबई : थंडीचा (Winter season) सुरू झाली आहे. थंडीच्या काळात अनेक लोकं आजाराने त्रस्त होतात. हिवाळ्यात थोडसाही निष्काळजीपणा तुम्हाला आजारांना कारणीभूत ठरू शकतो. या ऋतूमध्ये आपण खाण्यापिण्याकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. हिवाळ्यात शरीराचे तापमान सामान्य ठेवणे आवश्यक असते. शरीराचे तापमान कमी झाल्यास अनेक शारीरिक समस्या (Physical problems) निर्माण होतात. यासाठी हिवाळ्यात गरम पदार्थांचे सेवन करणे आवश्यक आहे. गरम पदार्थांमध्ये गूळ हे अतिशय आरोग्यदायी अन्न (Jaggery is a healthy food) आहे. (Do you know the health benefits of Jaggery latest marathi health news)

गुळामुळे गॅस अॅसिडिटी दूर

गॅस आणि अॅसिडिटीच्या (Gas and acidity) समस्येने त्रस्त असलेल्या लोकांनी जेवणानंतर रोज एक गुळाची गाठी (lump of jaggery) खाल्ल्यास गॅस अॅसिडिटीचा (Gas and acidity) त्रास होत नाही. गुळामुळे अन्न पचन (Digestion of food due to jaggery) होण्यास मदत होते. गुळामुळे पोटाची पचनक्रियाही (Stomach digestion too) सुधारते. यामुळे पोटाशी संबंधित कोणतीही समस्या उद्भवत नाही. रिकाम्या पोटी गूळ खाल्ल्यास पचनक्रिया सुधारते.

गुळामुळे रक्तदाब नियंत्रणात

अनियंत्रित रक्तदाब असलेल्या रुग्णांनी रोज गुळाचे सेवन केल्यास त्यांचा रक्तदाब नियंत्रित (Control blood pressure) राहतो. यासोबतच हृदयाशी संबंधित धोक्यांपासूनही त्यांचे संरक्षण होते.

गुळामुळे अशक्तपणा दूर

ज्यांना हिमोग्लोबिनची (Hemoglobin) कमतरता असते त्यांच्यासाठी गूळ खूप फायदेशीर (Jaggery is beneficial) आहे. कारण गुळात भरपूर लोह असते. ज्यामुळे हिमोग्लोबिनची कमतरता भरून निघते. अशक्त रुग्णांनी (weak patient) दररोज गुळाचे सेवन करावे. वाटल्यास हरभरा सोबत गूळ (Gram jaggery) खाणे चांगले. हिमोग्लोबिन बहुतेकदा स्त्रियांमध्ये कमतरता दिसून येते, अशा स्थितीत त्यांनी गुळाचे सेवन अवश्य केल्यास त्यांना फायदा होईल.

हाडांसाठी परिपूर्ण औषध

हिवाळ्यात अनेकदा हाडे दुखण्याचा त्रास (Bone pain)अनेकांना होतो. हाडांचे दुखणे कमी करण्यासाठी गुळाचे सेवन करणे फायदेशीर ठरते. गुळात कॅल्शियम (Calcium in jaggery) भरपूर असते, जे हाडांमधील कॅल्शियमची कमतरता पूर्ण करते. त्यामुळे हाडे मजबूत (Strong bones) होतात. सांधेदुखीपासून लवकर आराम (Relief from joint pain) मिळण्यासाठी रिकाम्या पोटी गुळाचे सेवन करणे देखील फायदेशीर ठरते.

सर्दी आणि फ्लूमध्ये गुळ गुणकारी

सर्दी झाल्यास अनेकदा कोणत्याच औषधाचा परिणाम होत नसेल तर गुळाचा उकड (Jaggery stew) पिणे फायदेशीर ठरते. गूळ प्रभावात गरम असल्याने थंडीत फायदा होतो. यामुळे कफाची समस्याही (Kapha problem) कमी होते. चहामध्ये साखर (Sugar in tea) घालण्याऐवजी त्यात गूळ टाकल्यानेही फायदा होतो.

गुळ वजन कमी करण्यासाठी फायदेशीर

साखरेपेक्षा गूळ आरोग्यदायी (Jaggery is healthier than sugar) आहे. साखरेमध्ये भरपूर कॅलरीज असतात, जे वजन वाढवण्याचे काम करतात. त्यात कॅलरीजचे प्रमाण साखरेपेक्षा खूपच कमी असते. गूळ खाल्ल्याने वजन कमी होण्यास मदत होईल. गूळ नैसर्गिकरित्या सर्व प्रकारे फायदेशीर आहे. यातून सर्व विशेष पोषक द्रव्येही (nutrients) मिळतात. चहासोबत साखर घेण्याऐवजी गूळ घेतल्यास वजन वाढत नाही. जर तुम्ही खूप व्यायाम (Exercise) किंवा इतर कोणताही शारीरिक व्यायाम केलात तर थकवा जाणवत असला तरी थोडा गूळ ( jaggery) खाल्ला. त्यामुळे तुम्हाला झटपट ऊर्जा (Instant energy) मिळेल आणि थकवा दूर होईल.