'लिव्हर डिटॉक्सच्या नावाखाली 3 कोटी चाहत्यांची फसवणूक!' डॉक्टराकडून गंभीर आरोप

Samantha Ruth Prabhu : दाक्षिणाच्य लोकप्रिय अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभू ही गेल्या काही दिवसांपासून तिच्या पॉडकास्टमुळे चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर नुकताच तिनं एक पॉडकास्ट शेअर केला असून त्यावरुन मोठी कॉन्ट्रोव्हर्सी सुरु झाली आहे. इतकंच नाही तर तिच्यावर एका डॉक्टरनं तिच्यावर 33.2 मिलियन फॉलोवर्सची फसवणूक करण्याचा आरोपही केला आहे. चला तर जाणून घेऊया काय आहे संपूर्ण प्रकरण...

समांथानं तिचं एक पॉडकास्ट सुरु केलं असून त्यात ती एका मेडिकल एक्सपर्टसोबत लिव्हर डिटॉक्सविषयी बोलताना दिसते. या व्हिडीओत दिलेली माहिती पाहता लिव्हर डॉक्टरानं सोशल मीडियावर तिचा व्हिडीओ शेअर करत तिला ट्रोल केलं आहे.

This is Samantha Ruth Prabhu, a film star, misleading and misinforming over 33 million followers on "detoxing the liver."

TRENDING NOW news

The podcast feature some random health illiterate "Wellness Coach & Performance Nutritionist" who has absolutely no clue how the human body works and has the… pic.twitter.com/oChSDhIbu2

— TheLiverDoc (@theliverdr) March 10, 2024