भाजपा नेत्याच्या घरात सापडला 10 वर्षाच्या मुलाचा मृतदेह, एकच खळबळ; खासदार म्हणाले 'मीच त्याला....'

आसामच्या सिलचर येथे भाजपा खासदार राजदीप रॉय यांच्या निवासस्थानी 10 वर्षांच्या मुलाचा मृतदेह आढळला आहे. यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. कछारचे एसएसपी सुब्रत सेन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतदेहाच्या गळ्याभोवती कपडा गुंडाळलेला होता. तसंच हा मुलगा खासदाराच्या घऱात घरकाम करणाऱ्या महिलेचा असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून महिला खासदाराच्या घरात काम करत आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत मुलाची आई धोलाई परिसरात राहणारी आहे. भाजपा खासदाराने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना आपल्या घऱात धक्कादायक घटना घडल्याची माहिती मिळाली. त्यांनी सांगितलं आहे की, त्यांच्या घऱात लटकलेल्या अवस्थेत एका मुलाचा मृतदेह आढळला होता. यानंतर त्याला रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी शवविच्छेदनासाठी मृतदेह सिलचर मेडिकल कॉलेजला पाठवला आहे. राजदीप रॉय यांनी सांगितलं आहे "घरात एक आपातकालीन घटना घडल्याची माहिती मला मिळाल्यानंतर मी पुन्हा घरी गेलो होतो. घरी गेल्यानंतर मला माहिती मिळाली की, माझ्या घरात एक कुटुंब होतं. ते काम करणारे होते आणि त्यांना दोन मुलं आहेत. मुलगा पाचवीत शिकत असून, मुलगी आठवीत शिकतो. काही वेळाने मुलाने गळफास घेत आत्महत्या केल्याचं सांगण्यात आलं. आम्ही तात्काळ पोलिसांना फोन करुन घटनेची माहिती दिली. मुलाला रुग्णालयात नेण्यात आलं. दुर्दैवाने त्याला मृत घोषित करण्यात आलं".

Assam | A 10-year-old boy allegedly died by suicide by hanging himself. My staff called the police they broke open the locked room and took the body to the medical college, but he was declared dead. I immediately called SP Numal Mahatta and urged the police to follow SOPs for… pic.twitter.com/blbKG6KbOE

— ANI (@ANI) August 27, 2023