आता प्लॅटफॉर्मही सुरक्षित नाही! थेट वेटिंग रुममध्ये घुसली मालगाडी; दोघांना चिरडले

Odisha Train Accident : रेल्वे अपघाताच्या अनेक बातम्या तुम्ही वाचल्या असतील. पण कधी मालगाडी (goods train) थेट रेल्वे प्लॅटमॉर्फवरच आल्याचे वाचले नसेल. असाच काहीसा प्रकार ओडिशामध्ये (Odisha) घडलाय. ओडिशात सोमवारी सकाळी झालेल्या रेल्वे अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला. ही घटना जाजपूर जिल्ह्यातील कोरेई स्टेशनवर घडली. रेल्वे रुळावरून घसरलेली मालगाडी सकाळी 6.40 च्या सुमारास प्रवाशांसाठी असलेल्या वेटिंग हॉलमध्ये घुसली. यादरम्यान अनेक जण गंभीर जखमीही झाले. जखमींना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

या घटनेनंतर दोन रेल्वे मार्ग विस्कळीत झाले आहेत. घटनेची माहिती मिळताच रेल्वेचे सर्व अधिकारी पोहोचले आहेत. रुळांवरील डब्बे हटवण्यात येईपर्यंत वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार एक मालगाडी थेट स्टेशनच्या फलाटावर चढली. या घटनेत रेल्वेचे 8 हून अधिक डबे रुळावरून घसरले. या अपघातात लहान मुलांसह अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलिस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, बोगीखाली इतर लोकही अडकल्याची भीती आहे. त्यामुळे घटनास्थळी मोठी बचाव मोहीम सुरू आहे.

#TrainAccident after the accident in #Bihar and #Pune_Bengaluru highway reports are now coming in from Odisha in which two are killed when a goods train derailed and rammed in to a railway building at Korai railway station. pic.twitter.com/xIeSXCBEak

— Shima Biswas (@ShimaBiswasWB) November 21, 2022