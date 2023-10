'मी चालतो, तू स्लो मोशन व्हिडीओ काढ,' Reel च्या नादात शरिराचे तुकडे, कॅमेऱ्यात कैद झाला LIVE मृत्यू

गेल्या काही वर्षात आणि खासकरुन लॉकडाउनपासून सोशल मीडिया हे फक्त मनोरंजन नव्हे तर कमाईचंही साधन झालं आहे. सोशल मीडियावर अकाऊंट असणारा प्रत्येकजण एखादी तरी रील करतच असतो. या रीलने अनेकांना वेड लावलं आहे. यामध्ये तरुणांची संख्या जास्त आहे. हे रील शूट करण्याच्या नादात अनेकदा ही तरुणाई आपला जीव धोक्यात घालताना दिसते. त्याचे व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. दरम्यान, असाच एक धक्कादायक व्हिडीओ सध्या व्हायरल झाला आहे.

उत्तर प्रदेशच्या बाराबंकी येथे रीलच्या नादात एका 16 वर्षीय तरुणाने आपला जीव गमावला आहे. ट्रेनच्या रुळावर शूट करत असतानाच त्याला ट्रेनने धडक दिली. ही धडक इतकी जबरदस्त होती की, त्याच्या शरिराचे अक्षरश: तुकडे झाले. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले होते. मृतदेह ताब्यात घेतल्यानंतर पोलिसांना माहिती देण्यात आली. मृतदेह पाहताच कुटुंबीयांनी आक्रोश सुरु केला. पोलीस तरुणाच्या मित्रांची चौकशी करत आहे. दरम्यान, तरुणाचा मृत्यूच्या काही सेकंद आधी शूट केलेला व्हिडीओ पोलिसांच्या हाती लागला आहे.

While making an Instagram reel, a 14 year old youth named Farman died after being hit by a running train, case of Barabanki, UP, before giving mobile to your children, tell them the right way to use it #gangłysego #INDvENG #INDvsENG #Accident #Train #Reels #Death #Dead #Crime pic.twitter.com/448lnm9VDI

— SHADAB KHAN (@SHADABK21544573) September 30, 2023