Kolkata Rape and Murder: आणखी एका महिला डॉक्टरसह धक्कादायक प्रकार! केस पकडून फरफटत नेलं अन्...

Kolkata Rape and Murder: कोलकातामधील महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येनंतर (Kolkata Rape and Murder) देशभरात संतापाची लाट आहे. यानंतर डॉक्टरांना रुग्णालयात सुरक्षा देण्याची मागणी केली जात आहे. यादरम्यान तिरुपती येथे रुग्णाने महिला डॉक्टरवर हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. श्री वेंकटेश्वर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (SVIMS) येथील घटना रुग्णालयातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.

सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत आहे की, रुग्ण महिला डॉक्टरचे केस पकडतो आणि त्यानंतर तिचं डोकं हॉस्पिटल बेडच्या स्टील फ्रेमवर आपटतो. यानंतर वॉर्डमधील इतर डॉक्टर महिला सहकाऱ्याच्या मदतीसाठी धाव घेतात. ते रुग्णाला पकडून बाजूला नेतात.

एसव्हीआयएमएसचे संचालक आणि कुलगुरू डॉ आरव्ही कुमार यांना लिहिलेल्या पत्रात इंटर्नने सांगितले की, "ती शनिवारी आपत्कालीन औषध विभागात कर्तव्यावर होती. माझ्यावर एका रुग्णाने अनपेक्षितपणे हल्ला केला. बंगारू राजू हा मागून धावत माझ्याजवळ आला, त्याने माझे केस ओढले आणि एका खाटेच्या स्टीलच्या रॉडवर जबरदस्तीने माझे डोके आपटायला सुरुवात केली". यावेली आपल्या मदतीसाठी तिथे कोणतेही सुरक्षा कर्मचारी उपस्थित नव्हते असंही तिने नमूद केलं आहे.

SVIMS #TIRUPATI ANDHRA!

An young intern female Doctor attacked by Patient !!

He tried to grab her nack !!

Doctors are on Strike !!

How can any one work in such atmosphere? #MedTwitter @AndhraPradeshCM @JPNadda @PMOIndia pic.twitter.com/lTSSdbDJdi

— Indian Doctor (@Indian__doctor) August 24, 2024